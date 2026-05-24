Москалькова рассказала о первом разговоре с украинским омбудсменом

Краткий пересказ от РИА ИИ Татьяна Москалькова рассказала о звонке украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца с предложением обсудить гуманитарные вопросы.

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Экс-уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала РИА Новости, как четыре года назад ей позвонил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец и предложил обсудить ряд гуманитарных вопросов, а после первой встречи форматы взаимоотношений существенно расширились.

“Четыре года назад мне позвонил украинский уполномоченный по правам человека и предложил обсудить ряд гуманитарных тем. Мы договорились о встрече на нейтральной полосе, и первые наши темы были связаны с возвращением гражданских людей”, - сказала Москалькова

Она отметила, что первый вопрос, который она решала совместно с Лубинцом, был связан с удержанием в Измаиле гражданских моряков.

“Первый наш контакт был при обмене вот этих 140 с лишним моряков на граждан Украины . А позже наши форматы взаимоотношения существенно расширились”, - подчеркнула экс-омбудсмен.