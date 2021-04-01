https://ria.ru/20210401/moskalkova-1603790992.html

Путин предложил вновь назначить Москалькову омбудсменом

Путин предложил вновь назначить Москалькову омбудсменом

Владимир Путин предложил переназначить Татьяну Москалькову на пост уполномоченного по правам человека в России, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T14:13

2021-04-01T14:13

2021-04-01T20:39

татьяна москалькова

владимир путин

политика

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Владимир Путин предложил переназначить Татьяну Москалькову на пост уполномоченного по правам человека в России, сообщила пресс-служба Кремля.Эту должность она занимает с 2016 года, когда Госдума избрала ее тайным голосованием по предложению фракции "Справедливой России". В апреле срок полномочий истекает.В четверг на встрече с президентом Москалькова доложила, что за пять лет ее аппарат добился пересмотра около шести тысяч решений органов власти. В результате более 15 тысяч граждан восстановили в правах, а "вместе с неопределенным кругом лиц это более полутора миллионов людей", указала омбудсмен. По ее словам, с 2016 года поступило более 205 тысяч обращений, из них 11 тысяч — коллективные.Москалькова — доктор юридических и философских наук, профессор, заслуженный юрист России. С 1974 года в течение десяти лет была делопроизводителем, консультантом, старшим юрисконсультом по вопросам помилования Президиума Верховного Совета РСФСР. В 1984-2007 годах служила в правовых подразделениях МВД, после чего перешла на парламентскую работу.

https://ria.ru/20210401/moskalkova-1603790288.html

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Москалькова: "За пять лет к нам поступило более 205 тысяч обращений" За пять лет аппарат омбудсмена добился пересмотра около шести тысяч решений органов власти, сказала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова на встрече с президентом Владимиром Путиным. "Почти 5900 решений органов власти были отменены, изменены или приняты взамен новые. В результате более 15 тысяч граждан были восстановлены в своих правах, а вместе с неопределенным кругом лиц это более полутора миллионов людей", — отметила Москалькова. 2021-04-01T14:13 true PT1M01S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

татьяна москалькова, владимир путин, политика