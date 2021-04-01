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Путин предложил вновь назначить Москалькову омбудсменом
Путин предложил вновь назначить Москалькову омбудсменом
Владимир Путин предложил переназначить Татьяну Москалькову на пост уполномоченного по правам человека в России, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T14:13
2021-04-01T20:39
татьяна москалькова
владимир путин
политика
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Владимир Путин предложил переназначить Татьяну Москалькову на пост уполномоченного по правам человека в России, сообщила пресс-служба Кремля.Эту должность она занимает с 2016 года, когда Госдума избрала ее тайным голосованием по предложению фракции "Справедливой России". В апреле срок полномочий истекает.В четверг на встрече с президентом Москалькова доложила, что за пять лет ее аппарат добился пересмотра около шести тысяч решений органов власти. В результате более 15 тысяч граждан восстановили в правах, а "вместе с неопределенным кругом лиц это более полутора миллионов людей", указала омбудсмен. По ее словам, с 2016 года поступило более 205 тысяч обращений, из них 11 тысяч — коллективные.Москалькова — доктор юридических и философских наук, профессор, заслуженный юрист России. С 1974 года в течение десяти лет была делопроизводителем, консультантом, старшим юрисконсультом по вопросам помилования Президиума Верховного Совета РСФСР. В 1984-2007 годах служила в правовых подразделениях МВД, после чего перешла на парламентскую работу.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Москалькова: "За пять лет к нам поступило более 205 тысяч обращений"
За пять лет аппарат омбудсмена добился пересмотра около шести тысяч решений органов власти, сказала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова на встрече с президентом Владимиром Путиным. "Почти 5900 решений органов власти были отменены, изменены или приняты взамен новые. В результате более 15 тысяч граждан были восстановлены в своих правах, а вместе с неопределенным кругом лиц это более полутора миллионов людей", — отметила Москалькова.
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татьяна москалькова, владимир путин, политика

Путин предложил вновь назначить Москалькову омбудсменом

14:13 01.04.2021 (обновлено: 20:39 01.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
 Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Владимир Путин предложил переназначить Татьяну Москалькову на пост уполномоченного по правам человека в России, сообщила пресс-служба Кремля.
Эту должность она занимает с 2016 года, когда Госдума избрала ее тайным голосованием по предложению фракции "Справедливой России". В апреле срок полномочий истекает.
В четверг на встрече с президентом Москалькова доложила, что за пять лет ее аппарат добился пересмотра около шести тысяч решений органов власти. В результате более 15 тысяч граждан восстановили в правах, а "вместе с неопределенным кругом лиц это более полутора миллионов людей", указала омбудсмен. По ее словам, с 2016 года поступило более 205 тысяч обращений, из них 11 тысяч — коллективные.
Москалькова — доктор юридических и философских наук, профессор, заслуженный юрист России. С 1974 года в течение десяти лет была делопроизводителем, консультантом, старшим юрисконсультом по вопросам помилования Президиума Верховного Совета РСФСР. В 1984-2007 годах служила в правовых подразделениях МВД, после чего перешла на парламентскую работу.
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