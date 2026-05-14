Москалькова пожелала Лантратовой преумножить достижения аппарата омбудсмена

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Бывший уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова пожелала Яне Лантратовой на посту федерального омбудсмена сохранить и преумножить все, что было достигнуто аппаратом уполномоченного за десять лет.
Госдума на пленарном заседании в четверг назначила председателя думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яну Лантратову ("Справедливая Россия") на должность уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.
"Дорогие коллеги, десять лет мы работали с вами, мы помогали людям, мы спасали их судьбы. Без этого взаимодействия невозможно было бы достичь тех результатов, которые были представлены (12 мая - ред.) президенту, были представлены парламенту... Я сегодня передаю эстафету новому уполномоченному по правам человека Яне Валерьевне и желаю ей сохранить и преумножить все, что было достигнуто нашим коллективом за эти десять лет", - сказала Москалькова.