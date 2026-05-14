Рейтинг@Mail.ru
Москалькова пожелала Лантратовой преумножить достижения аппарата омбудсмена - РИА Новости, 14.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:46 14.05.2026 (обновлено: 16:10 14.05.2026)
Москалькова пожелала Лантратовой преумножить достижения аппарата омбудсмена

Москалькова пожелала Лантратовой преумножить все достижения аппарата омбудсмена

© Фото : Пресс-служба Государственной Думы РФЯна Лантратова и Татьяна Москалькова во время заседания Государственной Думы РФ. 14 мая 2026
Яна Лантратова и Татьяна Москалькова во время заседания Государственной Думы РФ. 14 мая 2026 - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
© Фото : Пресс-служба Государственной Думы РФ
Яна Лантратова и Татьяна Москалькова во время заседания Государственной Думы РФ. 14 мая 2026
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госдума назначила Яну Лантратову на должность уполномоченного по правам человека в Российской Федерации на пленарном заседании Госдумы.
  • Татьяна Москалькова пожелала Яне Лантратовой сохранить и преумножить все, что было достигнуто аппаратом уполномоченного за десять лет.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Бывший уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова пожелала Яне Лантратовой на посту федерального омбудсмена сохранить и преумножить все, что было достигнуто аппаратом уполномоченного за десять лет.
Госдума на пленарном заседании в четверг назначила председателя думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яну Лантратову ("Справедливая Россия") на должность уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.
"Дорогие коллеги, десять лет мы работали с вами, мы помогали людям, мы спасали их судьбы. Без этого взаимодействия невозможно было бы достичь тех результатов, которые были представлены (12 мая - ред.) президенту, были представлены парламенту... Я сегодня передаю эстафету новому уполномоченному по правам человека Яне Валерьевне и желаю ей сохранить и преумножить все, что было достигнуто нашим коллективом за эти десять лет", - сказала Москалькова.
Татьяна Москалькова во время заседания Государственной Думы РФ. 14 мая 2026 - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
Москалькова поблагодарила Госдуму за поддержку института омбудсмена
Вчера, 14:43
 
РоссияТатьяна МоскальковаЯна ЛантратоваГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала