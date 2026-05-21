Москалькова связала Лантратову с украинским омбудсменом по телефону
11:45 21.05.2026 (обновлено: 11:56 21.05.2026)
Москалькова связала Лантратову с украинским омбудсменом по телефону

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экс-омбудсмен Татьяна Москалькова связала по телефону нового уполномоченного по правам человека в РФ Яну Лантратову и украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца в ходе последнего обмена военнопленными.
  • Москалькова провела встречу с украинским омбудсменом на белорусско-украинской границе.
  • Лантратова и Лубинец обменялись контактами и провели разговор.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Экс-омбудсмен Татьяна Москалькова в интервью РИА Новости сообщила, что в ходе последнего обмена военнопленными связала по телефону нового уполномоченного по правам человека в РФ Яну Лантратову и украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца, они поговорили и обменялись контактами.
Москалькова рассказала, что в ходе последнего обмена военнопленными на белорусско-украинской границе она провела встречу с уполномоченным по правам человека Верховной рады Украины.
"Прямо там, на границе, я соединила его по телефону с Яной Валерьевной Лантратовой, как бы передав свою эстафету и высказав свои пожелания для взаимодействия во благо людей. У них состоялся разговор, они обменялись контактами. Я со своей стороны сделала все возможное для того, чтобы этот контакт продолжался на гуманитарном и правозащитном треке для людей", - сказала она.
РоссияУкраинаЯна ЛантратоваДмитрий ЛубинецТатьяна МоскальковаВерховная Рада Украины
 
 
