Москалькова связала Лантратову с украинским омбудсменом по телефону

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Экс-омбудсмен Татьяна Москалькова в интервью РИА Новости сообщила, что в ходе последнего обмена военнопленными связала по телефону нового уполномоченного по правам человека в РФ Яну Лантратову и украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца, они поговорили и обменялись контактами.

"Прямо там, на границе, я соединила его по телефону с Яной Валерьевной Лантратовой, как бы передав свою эстафету и высказав свои пожелания для взаимодействия во благо людей. У них состоялся разговор, они обменялись контактами. Я со своей стороны сделала все возможное для того, чтобы этот контакт продолжался на гуманитарном и правозащитном треке для людей", - сказала она.