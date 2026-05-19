Москалькова ответила на вопрос о возможном возвращении в Госдуму
17:44 19.05.2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Татьяна Москалькова заявила, что законотворчество — часть ее профессиональной жизни и ей это нравится.
  • Она отметила важность умения уловить запрос общества и воплотить его в норму закона.
  • Так экс-уполномоченный по правам человека ответила на вопрос в возможном возвращении в Госдуму.
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Экс-уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, отвечая на вопрос РИА Новости о возможном возвращении в Госдуму, рассказала, что законотворчество - часть ее профессиональной жизни, ей нравится этим заниматься.
"Я очень люблю нормотворчество, законотворческую деятельность. Это часть моей профессиональной жизни. Написать даже строчку в законе - нужно иметь, конечно, профессиональный навык. Мне это нравится, я это понимаю", - сказала Москалькова, отвечая на вопрос о своем возможном возвращении в Госдуму.
По ее словам, крайне важно уметь уловить запрос общества и воплотить его в норму закона, которая будет работать. Москалькова отметила, что депутат - это законотворец, дающий правила поведения в обществе и помогающий сделать так, чтобы человеку в этом обществе было комфортно.
"Мне, конечно, государственная дума, законодательный орган, нормотворчество как таковое интересно", - добавила она.
Москалькова с 2016 года занимала пост уполномоченного по правам человека в РФ. На пленарном заседании 14 мая Госдума назначила на пост федерального омбудсмена Яну Лантратову.
