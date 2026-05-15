Четверо эвакуированных жителя Сумской области вернулись на Украину

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Четверо жителей Сумской области, эвакуированных ранее из зоны СВО, в пятницу вернулись на Украину, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
"В этот же день 4 жителя Сумской области, оказавшиеся в зоне боевых действий, отправились на Украину. Они проживали в пунктах временного размещения Курской области, где были под покровительством нашей страны", - написала Лантратова в своем Telegram-канале.
Бывший федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова ранее сообщала, что российские военные в декабре спасли из зоны боевых действий 46 граждан Украины, некоторые из них уже вернулись домой, остальные находятся в пунктах временного размещения в России.