Четверо эвакуированных жителя Сумской области вернулись на Украину - РИА Новости, 15.05.2026
21:06 15.05.2026
Четверо эвакуированных жителя Сумской области вернулись на Украину

Четверо эвакуированных из зоны СВО жителя Сумской области вернулись на Украину

Украинский флаг. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Четверо жителей Сумской области, эвакуированных из зоны СВО, вернулись на Украину.
  • 15 мая состоялся обмен военнопленными между Россией и Украиной — 205 человек с каждой стороны.
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Четверо жителей Сумской области, эвакуированных ранее из зоны СВО, в пятницу вернулись на Украину, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что 15 мая состоялся обмен военнопленными между Россией и Украиной — 205 человек с каждой стороны.
"В этот же день 4 жителя Сумской области, оказавшиеся в зоне боевых действий, отправились на Украину. Они проживали в пунктах временного размещения Курской области, где были под покровительством нашей страны", - написала Лантратова в своем Telegram-канале.
Бывший федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова ранее сообщала, что российские военные в декабре спасли из зоны боевых действий 46 граждан Украины, некоторые из них уже вернулись домой, остальные находятся в пунктах временного размещения в России.
Лантратова сообщила, что 13 освобожденных в пятницу бойцов были с ранениями
УкраинаРоссияСумская областьЯна Лантратова
 
 
