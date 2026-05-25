Москалькова: многие курские жители, удерживавшиеся в Сумах, лишились жилья

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Многие жители Курской области, которых удерживали в украинских Сумах, лишились жилья, сообщила в интервью РИА Новости экс-уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Последние семь жителей Курской области, которых удерживали на Украине, были возвращены в Россию 11 апреля. Всего с 2024 года Киев незаконно удерживал 165 курских жителей.
"Многие из них (жителей Курской области - ред.) лишились дома в результате агрессии украинских неонацистов. Их нужно было разместить в пункте временного размещения, обеспечить всем необходимым, восстановить документы, определить их будущее", - сказала Москалькова.
Она отметила, что по вопросам помощи возвращенным курским жителям аппарат федерального омбудсмена тесно взаимодействовал с главной региона Александром Хинштейном.