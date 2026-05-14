Краткий пересказ от РИА ИИ
- Госдума назначила Яну Лантратову на должность уполномоченного по правам человека.
- Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил надежду на плодотворную работу с новым омбудсменом.
- Вячеслав Володин подчеркнул важность преемственности и попросил Татьяну Москалькову сказать напутственные слова.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Госдума надеется на плодотворную работу с новым уполномоченным по правам человека Яной Лантратовой, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Госдума в четверг назначила председателя думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яну Лантратову ("Справедливая Россия") на должность уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.
"Надеюсь, Яна Валерьевна, мы будем работать так же плодотворно", - сказал Володин в ходе пленарного заседания.
Он также поблагодарил Лантратову за ту работу, которую она вела в Госдуме. "Будучи руководителем комитета, до этого занимаясь волонтерским движением, работая с людьми, представляя важнейшие институты гражданского общества. Яна Валерьевна, спасибо вам большое", - добавил председатель ГД.
Кроме того, Володин попросил Татьяну Москалькову сказать напутственные слова в адрес нового уполномоченного по правам человека, подчеркнув, что "преемственность очень важна".