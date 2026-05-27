09:41 27.05.2026 (обновлено: 10:15 27.05.2026)
Мандат Лантратовой передадут зампреду Заксобрания Челябинской области

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Здание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве
Здание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госдума приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата Яны Лантратовой в связи с ее назначением на должность уполномоченного по правам человека в России.
  • Мандат депутата Госдумы после прекращения полномочий Лантратовой решено передать Василию Швецову, заместителю председателя Заксобрания Челябинской области.
  • Василий Швецов рассматривает возвращение к работе в Государственной думе как большую ответственность перед жителями Челябинской области.
ЧЕЛЯБИНСК, 27 мая - РИА Новости. Мандат депутата Госдумы после прекращения полномочий депутата Яны Лантратовой ("Справедливая Россия") решено передать заместителю председателя Заксобрания Челябинской области Василию Швецову, сообщили РИА Новости в пресс-службе секретаря президиума центрального совета партии Валерия Гартунга.
Госдума 26 мая на пленарном заседании приняла постановление о досрочном прекращении полномочий Лантратовой ("Справедливая Россия") в связи с ее назначением на должность уполномоченного по права человека в России. Госдума 14 мая назначила Лантратову на должность омбудсмена. На посту она сменила Татьяну Москалькову.
"Информацию подтверждаем", - сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос о решении передать мандат Лантратовой Швецову.
По словам Швецова, возвращение к работе в Государственной думе - не просто новая должность, а большая ответственность перед жителями Челябинской области, которые "доверяли и продолжают доверять" ему "решение важных вопросов".
"Все эти годы, работая в Законодательном собрании региона, вместе с нашей командой мы добивались конкретных решений: поддержки участников СВО и их семей, защиты интересов многодетных семей, справедливого тарифного регулирования, внесения социальных поправок в областной бюджет. ... Продолжаем работать дальше – уже на новом уровне, но с прежним отношением к жителям и к родной Челябинской области", - цитирует пресс-служба слова Швецова.
На сайте партии "Справедливая Россия" указывается, что Швецов в сентябре 2025 года избран депутатом Законодательного собрания Челябинской области восьмого созыва. В текущем созыве является заместителем председателя Заксобрания и руководителем фракции "Справедливая Россия". Является секретарем бюро совета регионального отделения партии "Справедливая Россия" в Челябинской области.
