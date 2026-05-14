14:43 14.05.2026 (обновлено: 16:15 14.05.2026)
Москалькова поблагодарила Госдуму за поддержку института омбудсмена

© Фото : Пресс-служба Государственной Думы РФТатьяна Москалькова во время заседания Государственной Думы РФ. 14 мая 2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Татьяна Москалькова поблагодарила Госдуму за поддержку института омбудсмена.
  • Госдума назначила Яну Лантратову на должность уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.
  • Москалькова пожелала ей сделать институт уполномоченного по правам человека еще более доступным и открытым.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Бывший уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова после назначения нового омбудсмена поблагодарила Госдуму за поддержку института уполномоченного по правам человека в России.
Госдума на пленарном заседании в четверг назначила председателя думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яну Лантратову ("Справедливая Россия") на должность уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.
"Конечно, благодарю всех вас, коллеги, Вячеслав Викторович (Володин, председатель Госдумы), вас за постоянную поддержку нашего института", - сказала Москалькова, пожелав Лантратовой сделать институт уполномоченного по правам человека в РФ еще более доступным и открытым.
МИД рассчитывает на плодотворное сотрудничество с новым омбудсменом
Вчера, 14:36
 
