Рейтинг@Mail.ru
Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Лантратовой - РИА Новости, 26.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:00 26.05.2026 (обновлено: 18:47 26.05.2026)
Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Лантратовой

ГД досрочно прекратила полномочия Лантратовой из-за назначения ее омбудсменом

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЯна Лантратова
Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Яна Лантратова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госдума приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата Яны Лантратовой в связи с ее назначением на должность уполномоченного по правам человека в России.
  • 14 мая Госдума назначила Лантратову на должность омбудсмена, на посту она сменила Татьяну Москалькову.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата Яны Лантратовой ("Справедливая Россия") в связи с ее назначением на должность уполномоченного по права человека в России.
Госдума 14 мая назначила Лантратову на должность омбудсмена. На посту она сменила Татьяну Москалькову.
Проектом постановления предлагается считать досрочно прекращенными полномочия депутата на основании ее письменного заявления.
Уполномоченный по правам человека в РФ назначается на должность и освобождается от должности Государственной думой. Кандидатов могут предлагать президент, Совет Федерации, депутаты и фракции самой Госдумы.
Омбудсмен назначается большинством голосов от общего числа депутатов ГД.
Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по просвещению Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 30.03.2026
Путин наградил Яну Лантратову орденом Дружбы
30 марта, 15:27
 
ПолитикаРоссияЯна ЛантратоваТатьяна МоскальковаГосдума РФСправедливая РоссияСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала