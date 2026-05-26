Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Лантратовой

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата Яны Лантратовой ("Справедливая Россия") в связи с ее назначением на должность уполномоченного по права человека в России.
Госдума 14 мая назначила Лантратову на должность омбудсмена. На посту она сменила Татьяну Москалькову.
Проектом постановления предлагается считать досрочно прекращенными полномочия депутата на основании ее письменного заявления.
Уполномоченный по правам человека в РФ назначается на должность и освобождается от должности Государственной думой. Кандидатов могут предлагать президент, Совет Федерации, депутаты и фракции самой Госдумы.
Омбудсмен назначается большинством голосов от общего числа депутатов ГД.
