Свыше 330 жителей Курской области остаются в розыске после вторжения ВСУ

КУРСК, 28 мая - РИА Новости. Всего 332 жителя Курской области находятся в розыске после вторжения ВСУ в регион, 1395 человек найдены живыми, рассказал губернатор Александр Хинштейн.

"В реестр (утративших связь с родственниками жителей региона - ред.) в общей сложности было включено 2173 человека, из них: 1841 найден, и абсолютное большинство, слава богу, живыми найдены 1395 человек. В розыске остаются у нас 332 человека. Работа продолжается", - сказал Хинштейн в ходе предоставления отчета о деятельности правительства за 2025 год.