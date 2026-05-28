Свыше 330 жителей Курской области остаются в розыске после вторжения ВСУ

16:00 28.05.2026 (обновлено: 16:45 28.05.2026)
Хинштейн: 332 жителя Курской области остаются в розыске после вторжения ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие России возле церкви Илии Пророка в освобожденной от ВСУ Судже
Военнослужащие России возле церкви Илии Пророка в освобожденной от ВСУ Судже. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Всего в реестр утративших связь с родственниками жителей Курской области было включено 2173 человека.
  • На данный момент 1395 человек найдены живыми, в розыске остаются 332 человека.
КУРСК, 28 мая - РИА Новости. Всего 332 жителя Курской области находятся в розыске после вторжения ВСУ в регион, 1395 человек найдены живыми, рассказал губернатор Александр Хинштейн.
Хинштейн в 2025 году сообщал, что реестр жителей курского приграничья, с которыми утратили связь родственники после вторжения ВСУ, начал работать на сайте правительства Курской области. В январе 2026 года уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщала, что 1378 человек найдены, 452 продолжают оставаться в розыске, 343 погибли.
"В реестр (утративших связь с родственниками жителей региона - ред.) в общей сложности было включено 2173 человека, из них: 1841 найден, и абсолютное большинство, слава богу, живыми найдены 1395 человек. В розыске остаются у нас 332 человека. Работа продолжается", - сказал Хинштейн в ходе предоставления отчета о деятельности правительства за 2025 год.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля 2025 года доложил президенту России о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
