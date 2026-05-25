Москалькова назвала санкции нарушением прав человека - РИА Новости, 25.05.2026
09:05 25.05.2026
Москалькова назвала санкции против России грубейшим нарушением прав человека

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Татьяна Москалькова назвала санкции против России грубым нарушением прав человека.
  • По ее мнению, аресты на счета россиян нарушают основные положения Всеобщей декларации прав человека.
  • Экс-омбудсмен указала на проявление неуважения к правам человека в виде запрета на поставку лекарств и медицинского оборудования в Россию, а также исключения российских граждан из очередей на жизненно важные операции.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Санкции, которые применяются против России, - это грубейшее нарушение прав человека, причем осознанное и умышленное, заявила в интервью РИА Новости экс-уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Санкции, которые сегодня применяются (против России - ред.), - это, конечно, грубейшее нарушение прав человека, причем абсолютно умышленное и осознанное", - сказала она.
Как отметила Москалькова, Всеобщая декларации прав человека 1948 года гласит, что никто не может быть лишен собственного имущества, иначе как на основании решения суда, однако Запад, накладывая аресты на счета россиян, "растаптывал" главные ценностные ориентиры.
"Запрет на поставку лекарственных средств, медицинского оборудования, исключение российских граждан из очереди на осуществление операций, операций, которые спасают жизнь, по-моему, это высшее проявление неуважения прав человека", - добавила экс-омбудсмен.
