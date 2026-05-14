14:25 14.05.2026
Лантратова принесла присягу на пост федерального омбудсмена

Яна Лантратова. Архивное фото
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Яна Лантратова после избрания Госдумой на пост федерального омбудсмена принесла присягу уполномоченного по правам человека в РФ.
Госдума на пленарном заседании в четверг назначила председателя думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яну Лантратову ("Справедливая Россия") на должность уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.
"Клянусь защищать права и свободы человека и гражданина, добросовестно исполнять свои обязанности, руководствуясь Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, справедливостью и голосом совести", - сказала она с трибуны, положив руку на Конституцию.
Лантратова сменила на посту федерального омбудсмена Татьяну Москалькову.
