Москалькова: Россия и Украина продолжают работу по воссоединению семей - РИА Новости, 24.05.2026
15:03 24.05.2026
Москалькова: Россия и Украина продолжают работу по воссоединению семей

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия и Украина продолжают работать над воссоединением семей, проживающих в двух странах.
  • Более 50 семей уже были воссоединены при помощи аппарата российского омбудсмена и уполномоченного по правам человека Верховной рады Украины.
  • Процесс воссоединения семей является непростым и требует оформления документов, доставки их на границу и организации сопровождения.
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Россия и Украина продолжают работать над воссоединением ряда семей, проживающих в двух странах, вопрос решается очень тяжело, сообщила в интервью РИА Новости экс-уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Она отметила, что за время СВО аппарат российского омбудсмена по договоренности с уполномоченным по правам человека Верховной рады Украины Дмитрием Лубинцом помог воссоединить более 50 семей.
"Да, остаются (семьи, желающие воссоединиться - ред.). Вот сейчас мы как раз занимались перед моим уходом воссоединением целого ряда семей. Вопрос этот очень тяжело решается", - сказала Москалькова, отвечая на вопрос о том, есть ли еще семьи, которые хотят воссоединиться.
Экс-омбудсмен подчеркнула, что воссоединение семей - непростой процесс, поскольку людям необходимо оформить документы, доставить их на границу, договориться об их сопровождении.
"Если это пожилые люди, значит, это вопросы скорой помощи, сопровождения, транспорта, обеспечения на это время продуктами питания и многие другие вопросы", - добавила она.
