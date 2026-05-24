Москалькова: Россия и Украина продолжают работу по воссоединению семей

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Россия и Украина продолжают работать над воссоединением ряда семей, проживающих в двух странах, вопрос решается очень тяжело, сообщила в интервью РИА Новости экс-уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Украины Она отметила, что за время СВО аппарат российского омбудсмена по договоренности с уполномоченным по правам человека Верховной рады Дмитрием Лубинцом помог воссоединить более 50 семей.

"Да, остаются (семьи, желающие воссоединиться - ред.). Вот сейчас мы как раз занимались перед моим уходом воссоединением целого ряда семей. Вопрос этот очень тяжело решается", - сказала Москалькова , отвечая на вопрос о том, есть ли еще семьи, которые хотят воссоединиться.

Экс-омбудсмен подчеркнула, что воссоединение семей - непростой процесс, поскольку людям необходимо оформить документы, доставить их на границу, договориться об их сопровождении.