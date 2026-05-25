Москалькова назвала главные достижения на посту омбудсмена

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Экс-уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в интервью РИА Новости рассказала, что своими главными достижениями на посту омбудсмена считает рост числа тех, кому удалось помочь, расширение международного сотрудничества и поднятие на новый уровень правового просвещения.

Москалькова с 2016 года занимала пост уполномоченного по правам человека в РФ . На пленарном заседании 14 мая Госдума назначила на пост федерального омбудсмена Яну Лантратову

"Главное достижение аппарата уполномоченного по правам человека - это возможность помочь как можно большему количеству людей. Многократно мы смогли улучшить эту работу: у нас много отмененных приговоров, которые Верховный суд, услышав наши аргументы, изменил или отменил, смягчив наказание. У нас появились десятки административных исков в пользу человека, которые удовлетворены сегодня. И это, конечно, большое благо", - сказала она.

Кроме того, среди достижений Москалькова назвала создание Евразийского альянса омбудсменов и других интеграционных площадок, а также завершение строительства в Москве Дома прав человека.

"Мы создали совершенно уникальную площадку для работы, где приемная граждан, равной которой нет ни в одном другом государстве мира, где каждое, буквально каждое помещение оборудовано техникой, позволяющей вести прием граждан в любой точке мира… Дом прав человека - дворец наш, это моя гордость, моя радость", - отметила экс-омбудсмен.

Москалькова также рассказала, что гордится тем, что аппарату уполномоченного удалось поднять на новый уровень правовое просвещение в стране.