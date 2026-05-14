Москалькова уверена, что Лантратова справится с работой омбудсмена - РИА Новости, 14.05.2026
16:30 14.05.2026
Москалькова уверена, что Лантратова справится с работой омбудсмена

Москалькова выразила уверенность, что Лантратова справится с работой омбудсмена

© Фото : Пресс-служба Государственной Думы РФЯна Лантратова и Татьяна Москалькова во время заседания Государственной Думы РФ
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова выразила уверенность, что Яна Лантратова справится с работой на новом посту.
  • Она пожелала новому уполномоченному относиться с уважением к своим коллегам в регионах и любить людей так же, как она.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Бывший уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выразила уверенность, что новый федеральный омбудсмен Яна Лантратова справится с работой на новом посту.
Госдума на пленарном заседании в четверг назначила председателя думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яну Лантратову ("Справедливая Россия") на должность уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. Затем депутат принесла присягу.
"Я уверена, что ее опыт, вера в нее депутатского корпуса и моя вера в нее, как в человека, который из моих рук принял выпестованное и выработанное годами, обязан справиться… Я уверена, что наши высокопрофессиональные сотрудники аппарата смогут поддержать, помочь Яне Валерьевне. Она справится", - сказала Москалькова.
Она пожелала новому уполномоченному относиться с уважением к своим коллегам в регионах, так как они, по словам Москальковой, профессионалы с большим опытом.
"Я хочу пожелать ей любить людей так, как я их люблю. С их проблемами, горестями", - добавила Москалькова.
РоссияТатьяна МоскальковаЯна ЛантратоваГосдума РФ
 
 
