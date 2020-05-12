Известные россияне, заболевшие COVID-19

12 мая стало известно, что коронавирусом заболел пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Супруга Дмитрия Пескова олимпийская чемпионка Татьяна Навка заявила, что тоже заразилась коронавирусом. Она отметила, что они оба находятся в больнице, "чтобы не подвергать всю остальную семью" риску заражения.
11 мая глава Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что переболел коронавирусной инфекцией в легкой форме. Губернатор отказался от госпитализации, продолжив работать удаленно.
11 мая коронавирусом заболел главный врач Боткинской больницы в Москве Алексей Шабунин. После получения положительного результата он самоизолировался в кабинете и продолжил работать с соблюдением всех противоэпидемиологических мероприятий.
11 мая экс-солист группы "БиС", певец Влад Соколовский сообщил, что заболел COVID-19.
9 мая руководитель Центра паллиативной помощи Анна (Нюта) Федермессер сообщила, что госпитализирована в больницу в Коммунарке с коронавирусом. По словам Федермессер, компьютерная томография выявила начальную стадию пневмонии в обоих легких.
8 мая журналист и телеведущий Павел Лобков сообщил, что заразился коронавирусом и находится на домашнем лечении. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
6 мая COVID-19 диагностировали у главы Министерства культуры Ольги Любимовой.
6 мая стало известно, что у депутата Светланы Максимовой диагностирован коронавирус. Она была госпитализирована в одну из больниц в Твери.
1 мая стало известно, что коронавирусом заразился глава министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев. Чиновник решил лечь в больницу. 8 мая его выписали из стационара для дальнейшего прохождения лечения дома.
30 апреля коронавирусом заболел премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Его тест на коронавирус дал положительный результат, поэтому он был вынужден отправиться в больницу для прохождения лечения.
27 апреля из-за положительного теста на коронавирусную инфекцию на самоизоляцию ушел спикер Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин.
25 апреля глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников рассказал о наличии у него двусторонней пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией. По словам парламентария, он был госпитализирован. 6 мая Леонид Калашников сообщил, что его выписали из больницы, он чувствует себя лучше.
25 апреля первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков был госпитализирован с коронавирусом.
24 апреля стало известно, что управляющий делами Московской патриархии митрополит Дионисий (Порубай) заразился коронавирусом. По информации РПЦ, у митрополита Дионисия начальная стадия заболевания, его состояние здоровья не вызывает опасений, курс лечения он будет проходить в стационаре.
20 апреля после заражения коронавирусом умер российский кинорежиссер Иван Щеголев.
18 апреля ректор Московской духовной академии (МДА) епископ Звенигородский Питирим (Творогов) сообщил, что заразился коронавирусом. По словам епископа, он заразился воздушно-капельным путем в храме во время службы, при том, что в академии строго соблюдали гигиенические нормы. 26 апреля епископ Питирим (Творогов) сообщил, что излечился от коронавирусной инфекции.
18 апреля скончался депутат Московской областной Думы Иван Жуков. У него был подтвержденный диагноз COVID-19.
13 апреля певец Стас Михайлов сообщил, что переболел коронавирусом.
2 апреля стало известно, что положительный тест на коронавирусную инфекцию подтвердился у актрисы театра и кино Татьяны Васильевой. 6 мая ее самочувствие улучшилось, первый тест на коронавирус показал отрицательный результат.
1 апреля главврач Московской городской клинической больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что сдал положительный анализ на COVID-19. На две недели он самоизолировался в кабинете и продолжал работать, в том числе консультировать коллег по видеосвязи. Он выздоровел 15 апреля, когда два теста показали отрицательный результат.
26 марта стало известно, что коронавирусом заражен российский писатель Борис Акунин (Чхартишвили). Он переболел COVID-19 средней формы тяжести, в то время как его супруга переболела легкой формой коронавируса.
23 марта в стационар Коммунарки (Москва) с клинико-рентгенологической картиной внебольничной пневмонии поступил народный певец России Лев Лещенко. В первые сутки состояние мужчины ухудшилось и его положили в отделение реанимации. 27 марта стало известно, что у певца подтвердился COVID-19. 6 апреля он был выписан из больницы в Коммунарке, так как повторный тест на коронавирус дал отрицательный результат.
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