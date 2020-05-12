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Известные россияне, заболевшие COVID-19
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РИА Новости

Известные россияне, заболевшие COVID-19

17:53 12.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик карантинного центра в Коммунарке
Медик карантинного центра в Коммунарке
© РИА Новости / Илья Питалев
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12 мая стало известно, что коронавирусом заболел пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Супруга Дмитрия Пескова олимпийская чемпионка Татьяна Навка заявила, что тоже заразилась коронавирусом. Она отметила, что они оба находятся в больнице, "чтобы не подвергать всю остальную семью" риску заражения.
11 мая глава Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что переболел коронавирусной инфекцией в легкой форме. Губернатор отказался от госпитализации, продолжив работать удаленно.
11 мая коронавирусом заболел главный врач Боткинской больницы в Москве Алексей Шабунин. После получения положительного результата он самоизолировался в кабинете и продолжил работать с соблюдением всех противоэпидемиологических мероприятий.
11 мая экс-солист группы "БиС", певец Влад Соколовский сообщил, что заболел COVID-19.
9 мая руководитель Центра паллиативной помощи Анна (Нюта) Федермессер сообщила, что госпитализирована в больницу в Коммунарке с коронавирусом. По словам Федермессер, компьютерная томография выявила начальную стадию пневмонии в обоих легких.
8 мая журналист и телеведущий Павел Лобков сообщил, что заразился коронавирусом и находится на домашнем лечении. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
6 мая COVID-19 диагностировали у главы Министерства культуры Ольги Любимовой.
6 мая стало известно, что у депутата Светланы Максимовой диагностирован коронавирус. Она была госпитализирована в одну из больниц в Твери.
1 мая стало известно, что коронавирусом заразился глава министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев. Чиновник решил лечь в больницу. 8 мая его выписали из стационара для дальнейшего прохождения лечения дома.
30 апреля коронавирусом заболел премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Его тест на коронавирус дал положительный результат, поэтому он был вынужден отправиться в больницу для прохождения лечения.
27 апреля из-за положительного теста на коронавирусную инфекцию на самоизоляцию ушел спикер Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин.
25 апреля глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников рассказал о наличии у него двусторонней пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией. По словам парламентария, он был госпитализирован. 6 мая Леонид Калашников сообщил, что его выписали из больницы, он чувствует себя лучше.
25 апреля первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков был госпитализирован с коронавирусом.
24 апреля стало известно, что управляющий делами Московской патриархии митрополит Дионисий (Порубай) заразился коронавирусом. По информации РПЦ, у митрополита Дионисия начальная стадия заболевания, его состояние здоровья не вызывает опасений, курс лечения он будет проходить в стационаре.
20 апреля после заражения коронавирусом умер российский кинорежиссер Иван Щеголев.
19 апреля стало известно, что коронавирусом заразился генконструктор пилотируемых программ России, генконструктор Ракетно-космической корпорации "Энергия" (производит пилотируемые корабли "Союз" и управляет российским сегментом МКС) Евгений Микрин. 5 мая он скончался.
18 апреля ректор Московской духовной академии (МДА) епископ Звенигородский Питирим (Творогов) сообщил, что заразился коронавирусом. По словам епископа, он заразился воздушно-капельным путем в храме во время службы, при том, что в академии строго соблюдали гигиенические нормы. 26 апреля епископ Питирим (Творогов) сообщил, что излечился от коронавирусной инфекции.
18 апреля скончался депутат Московской областной Думы Иван Жуков. У него был подтвержденный диагноз COVID-19.
13 апреля певец Стас Михайлов сообщил, что переболел коронавирусом.
2 апреля стало известно, что положительный тест на коронавирусную инфекцию подтвердился у актрисы театра и кино Татьяны Васильевой. 6 мая ее самочувствие улучшилось, первый тест на коронавирус показал отрицательный результат.
1 апреля главврач Московской городской клинической больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что сдал положительный анализ на COVID-19. На две недели он самоизолировался в кабинете и продолжал работать, в том числе консультировать коллег по видеосвязи. Он выздоровел 15 апреля, когда два теста показали отрицательный результат.
30 марта президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев сообщил о положительном тесте на коронавирус у биатлонистки Анастасии Халиуллиной. 21 апреля Владимир Драчев сообщил, что Анастасия Халиуллина выписалась из больницы и находится в хорошем состоянии.
26 марта стало известно, что коронавирусом заражен российский писатель Борис Акунин (Чхартишвили). Он переболел COVID-19 средней формы тяжести, в то время как его супруга переболела легкой формой коронавируса.
23 марта в стационар Коммунарки (Москва) с клинико-рентгенологической картиной внебольничной пневмонии поступил народный певец России Лев Лещенко. В первые сутки состояние мужчины ухудшилось и его положили в отделение реанимации. 27 марта стало известно, что у певца подтвердился COVID-19. 6 апреля он был выписан из больницы в Коммунарке, так как повторный тест на коронавирус дал отрицательный результат.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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