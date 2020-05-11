Влад Соколовский заразился коронавирусом

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Экс-солист группы "БиС", певец Влад Соколовский заболел COVID-19. Об этом он сообщил в своем инстаграме.

Несколько дней назад музыкант почувствовал недомогание.

"У меня появились странный отхаркивающий кашель с мокротой и температура (37,8), которая держалась в течение трех дней и доходила до 39,2", — написал певец.

Соколовский вызвал врачей. Медики сделали ему тест на коронавирус, который показал положительный результат. Узнав о диагнозе, музыкант сообщил о нем всем, с кем контактировал.

"Мои данные поступили в Роспотребнадзор , и со мной должны связаться, чтобы взять повторный анализ", — рассказывает артист.

Соколовский призвал поклонников соблюдать самоизоляцию, чтобы не заразиться, и пожелал всем здоровья.

Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. ВОЗ сообщила о более чем четырех миллионах зараженных, из которых около 278 тысяч умерли и свыше миллиона излечились.

По последним данным, в России выявили около 221 тысячи случаев коронавируса. Более чем 39 тысячам человек удалось победить инфекцию, 2009 пациентов скончались.