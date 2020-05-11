Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-11T22:38
https://ria.ru/20200511/1571293094.html
Влад Соколовский заразился коронавирусом
https://cdn22.img.ria.ru/images/156252/09/1562520954_0:0:2867:1613_1036x0_80_0_0_e6946bed69c1c3fdce582074505331c6.jpg
РИА Новости

Влад Соколовский заразился коронавирусом

21:59 11.05.2020 (обновлено: 22:38 11.05.2020)
11884
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкВлад Соколовский
Влад Соколовский
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Влад Соколовский. Архивное фото
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Экс-солист группы "БиС", певец Влад Соколовский заболел COVID-19. Об этом он сообщил в своем инстаграме.
Несколько дней назад музыкант почувствовал недомогание.
"У меня появились странный отхаркивающий кашель с мокротой и температура (37,8), которая держалась в течение трех дней и доходила до 39,2", — написал певец.
Соколовский вызвал врачей. Медики сделали ему тест на коронавирус, который показал положительный результат. Узнав о диагнозе, музыкант сообщил о нем всем, с кем контактировал.
"Мои данные поступили в Роспотребнадзор, и со мной должны связаться, чтобы взять повторный анализ", — рассказывает артист.
Соколовский призвал поклонников соблюдать самоизоляцию, чтобы не заразиться, и пожелал всем здоровья.
Медицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19
Вчера, 18:23Распространение нового коронавируса
В России спрогнозировали новые вспышки коронавируса
Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. ВОЗ сообщила о более чем четырех миллионах зараженных, из которых около 278 тысяч умерли и свыше миллиона излечились.
По последним данным, в России выявили около 221 тысячи случаев коронавируса. Более чем 39 тысячам человек удалось победить инфекцию, 2009 пациентов скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
815329512
Обсудить 5
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоОбщество
Рекомендуем
Городская клиническая больница имени Боткина
Брат Малышевой Алексей Шабунин заразился коронавирусом
Шашлык на мангале
Вице-мэра Новороссийска уволили после видео с шашлыками на карантине
Прохожий в маске на Калужской площади в Москве
Власти Москвы ответили на главные вопросы о снятии самоизоляции
Врач скорой медицинской помощи возле больницы в Коммунарке
В Москве за сутки умерли 55 пациентов с коронавирусом
Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу
ВОЗ заявила, что большинство зараженных COVID-19 переносят болезнь тяжело
Пассажиры в медицинских масках в переходе метро Гонконга
Врач объяснил повторные вспышки коронавируса в Китае
Главный врач московской больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко
Проценко раскрыл статистику по пациентам в реанимации
Вид на пляж отеля Lujo Bodrum
Турция не намерена закрываться для туристов из-за коронавируса
Официальный интернет-портал государственных услуг
Названа причина сбоя в работе портала госуслуг
Бокс экстренной медицинской помощи в Ильинской больнице в Московской области
В Подмосковье отметили высокий уровень госпитализаций больных COVID-19
Санитар возле автомобиля скорой помощи
В Подмосковье продлили ограничения по работе предприятий
Посольство России в Чехии
Посольство сообщило об угрозах российскому дипломату в Чехии
Медицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19
В России спрогнозировали новые вспышки коронавируса
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание о санитарно-эпидемиологической обстановке в связи с распространением коронавируса и новых мерах по поддержке граждан и экономики страны. 11 мая 2020
Путин объявил о завершении режима нерабочих дней
Официальный интернет-портал государственных услуг
Портал госуслуг упал после обращения Путина
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:43СМИ: жителей норвежского города напугала "заноза в глазу у России"
02:42Американский ветеран призвал не преуменьшать роль СССР во Второй мировой
02:31В Перу откроют бесплатный доступ к Мачу-Пикчу, чтобы оживить туризм
02:29В США уйдет с молотка гитара Курта Кобейна c Unplugged In New York
01:46Умер мультипликатор-кукольник Борис Савин
01:31Украинский политолог назвал Зеленского "слабаком в роли президента"
01:21Жителей 24 российских регионов пригласили на вывозной рейс из Нью-Йорка
01:19Историк рассказал об аресте генерала Власова в 1945 году
01:09В Чечне рассказали о планах по ослаблению ограничений из-за COVID-19
01:02Врач рассказала, какие маски защищают лучше всего
00:56Число умерших от COVID-19 в Нью-Йорке может быть выше официальных данных
00:50Трамп прервал пресс-конференцию после перебранки с журналистами
00:49В Госдуме рекомендовали доработать проект о разрыве договора аренды
00:46Трамп объяснил, почему не носит медицинскую маску
00:43В Чечне около 77,2 тысячи человек остались без электроснабжения
00:42Трамп прокомментировал информацию о планах кражи КНР данных по COVID-19
00:37Трамп не исключил, что не будет какое-то время лично общаться с Пенсом
00:33Эксперты оценили причиненный Ирану ущерб от выхода США из СВПД
00:28В США заключенные пытались намеренно заразиться коронавирусом
00:25США не планируют обсуждать новые условия торгового соглашения с Китаем
Лента новостейМолния