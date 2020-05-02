Главврач больницы в Коммунарке рассказал, как переболел COVID-19

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 мая — РИА Новости. Главврач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, как у него протекал коронавирус.
"Достаточно типично, в средней форме, с лихорадкой, с определенным объемом поражения легких на КТ, но который позволил мне тем не менее неамбулаторно пролечиться, с той же терапией, кстати, которую мы используем у наших пациентов", — рассказал он в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус — 4" в эфире телеканала "Россия 1".
О болезни Проценко стало известно 1 апреля. На две недели он самоизолировался в кабинете и продолжал работать, в том числе консультировать коллег по видеосвязи. Он выздоровел 15 апреля, когда два теста показали отрицательный результат.
Пандемия коронавируса
По статистике ВОЗ, в мире коронавирусом заразились более трех миллионов человек, 208 тысяч из них скончались. По подсчетам американского Университета Джонса Хопкинса, выявлено 3,2 миллиона больных, умерли 228 тысяч.
На первом месте по количеству жертв и заболевших остаются Соединенные Штаты, там действует режим крупного бедствия. В список наиболее подверженных коронавирусу государств также входят Испания, Италия, Франция, Германия и Великобритания.
Россия занимает седьмую строчку по числу заразившихся, обогнав Иран, Китай и Турцию, — в стране более 124 тысяч заболевших (большинство из них в Москве). За все время умерли 1222 человека, свыше 15 тысяч поправились. Власти призвали граждан соблюдать все меры предосторожности, в том числе держать дистанцию в общественных местах.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.