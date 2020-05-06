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Распространение нового коронавируса
2020-05-06T10:56
https://ria.ru/20200506/1571014392.html
Заразившаяся коронавирусом Татьяна Васильева рассказала о самочувствии
https://cdn21.img.ria.ru/images/148853/65/1488536561_0:108:2026:1248_1036x0_80_0_0_f14f43c2bde189472fb82cd37c9437ed.jpg
РИА Новости

Заразившаяся коронавирусом Татьяна Васильева рассказала о самочувствии

10:52 06.05.2020 (обновлено: 10:56 06.05.2020)
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© РИА Новости / Игорь Михалев / Перейти в фотобанкАктриса Татьяна Васильева
Актриса Татьяна Васильева
© РИА Новости / Игорь Михалев
Перейти в фотобанк
Актриса Татьяна Васильева. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Народная артистка РФ, актриса Татьяна Васильева, заболевшая двусторонней пневмонией, сообщила РИА Новости, что ее самочувствие улучшилось, первый тест на коронавирус показал отрицательный результат.
Ранее она рассказывала, что почувствовала недомогание из-за высокой температуры и кашля. Актриса вызывала скорую помощь, сдала анализа и стала лечиться дома. Позднее Васильева сообщила РИА Новости, что у нее двусторонняя пневмония, клиническая картина говорила об обнаружении коронавируса.
Актриса Татьяна Васильева
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"Да ничего себя чувствую, лечусь. Самочувствие стало лучше, я пью много таблеток, чтоб поскорее в легких все нормализовалось. Пришел первый отрицательный тест, но еще нужно два сделать, наверное, так полагается. Только из дома не могу выйти", - рассказала собеседница агентства.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Татьяна Васильева (актриса)Общество
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