Заразившаяся коронавирусом Татьяна Васильева рассказала о самочувствии

"Да ничего себя чувствую, лечусь. Самочувствие стало лучше, я пью много таблеток, чтоб поскорее в легких все нормализовалось. Пришел первый отрицательный тест, но еще нужно два сделать, наверное, так полагается. Только из дома не могу выйти", - рассказала собеседница агентства.