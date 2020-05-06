Заразившаяся коронавирусом Татьяна Васильева рассказала о самочувствии

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Народная артистка РФ, актриса Татьяна Васильева, заболевшая двусторонней пневмонией, сообщила РИА Новости, что ее самочувствие улучшилось, первый тест на коронавирус показал отрицательный результат.
Ранее она рассказывала, что почувствовала недомогание из-за высокой температуры и кашля. Актриса вызывала скорую помощь, сдала анализа и стала лечиться дома. Позднее Васильева сообщила РИА Новости, что у нее двусторонняя пневмония, клиническая картина говорила об обнаружении коронавируса.
"Да ничего себя чувствую, лечусь. Самочувствие стало лучше, я пью много таблеток, чтоб поскорее в легких все нормализовалось. Пришел первый отрицательный тест, но еще нужно два сделать, наверное, так полагается. Только из дома не могу выйти", - рассказала собеседница агентства.
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