У спикера парламента Ленинградской области выявили коронавирус

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая – РИА Новости. Спикер Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин ушел на самоизоляцию из-за предварительного положительного теста на коронавирусную инфекцию, сообщил РИА Новости представитель областного парламента.
"27 апреля сданный анализ показал положительный результат. С тех пор Сергей Бебенин удалился на самоизоляцию. Самочувствие председателя парламента хорошее, температура и все показатели в норме", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в понедельник Бебенин сдал повторный анализ.
В Ленинградской области коронавирусной инфекцией заразились 1037 человек. Вылечились 188 пациентов, трое скончались.
В России зарегистрировано 145268 случаев коронавируса в 85 регионах. Зафиксировано 1356 летальных исходов, выздоровели 18095 человек.
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