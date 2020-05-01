Глава Минстроя Якушев госпитализирован с коронавирусом

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Глава Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев заразился коронавирусом, сообщили в пресс-службе ведомства. Чиновник решил лечь в больницу.
"Остаюсь на связи", — цитирует пресс-служба слова министра.
Кроме министра, COVID-19 заболел его заместитель Дмитрий Волков.
Исполняющим обязанности главы Минстроя в ближайшее время будет Никита Стасишин.
Он родился в 1986 году в Ленинграде, в Минстрое работает с 2013 года. Должность замглавы ведомства Стасишин занимает с 2016 года. В настоящее время он курирует работу департамента строительства.
Коронавирус в правительстве
Тест на коронавирус сдало все руководство Минстроя. Положительных результатов, кроме Якушева и Волкова, ни у кого пока не обнаружено.
В ведомстве отметили, что с 23 марта почти все сотрудники, кроме высшего руководства, работают на удаленке. Доступ в здание имеют только те сотрудники, чья деятельность не может выполняться за пределами офиса.
Накануне премьер-министр Михаил Мишустин в ходе онлайн-совещания с президентом Владимиром Путиным сообщил, что заразился коронавирусом. Глава кабмина предложил кандидатуру Андрея Белоусова на пост и. о. премьера. Путин согласился и позднее подписал соответствующий указ.
Эпидемия коронавируса
Пандемия нового коронавируса, возбудителя болезни COVID-19, охватила абсолютное большинство стран мира. По данным ВОЗ, вирусом заражены более 3,1 миллиона человек, из которых около 218 тысяч умерли и порядка миллиона излечились.
Россия занимает восьмое место по числу инфицированных. Всего в стране COVID-19 диагностировали у 114 431 человека (прирост за сутки 7,4%), из них поправились более 13 тысяч человек. Жертвами болезни стали 1169 пациентов.
Россиян попросили оставаться дома в период эпидемии. Во многих регионах действует пропускной режим. Кроме того, приостановлено международное авиа- и железнодорожное сообщение.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.