Глава Минстроя Якушев госпитализирован с коронавирусом

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Глава Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Глава Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев заразился коронавирусом, сообщили в пресс-службе ведомства. Чиновник решил лечь в больницу.

"Остаюсь на связи", — цитирует пресс-служба слова министра.

Он родился в 1986 году в Ленинграде , в Минстрое работает с 2013 года. Должность замглавы ведомства Стасишин занимает с 2016 года. В настоящее время он курирует работу департамента строительства.

Коронавирус в правительстве

Тест на коронавирус сдало все руководство Минстроя. Положительных результатов, кроме Якушева и Волкова, ни у кого пока не обнаружено.

В ведомстве отметили, что с 23 марта почти все сотрудники, кроме высшего руководства, работают на удаленке. Доступ в здание имеют только те сотрудники, чья деятельность не может выполняться за пределами офиса.

Накануне премьер-министр Михаил Мишустин в ходе онлайн-совещания с президентом Владимиром Путиным сообщил, что заразился коронавирусом. Глава кабмина предложил кандидатуру Андрея Белоусова на пост и. о. премьера. Путин согласился и позднее подписал соответствующий указ.

Эпидемия коронавируса

Пандемия нового коронавируса, возбудителя болезни COVID-19, охватила абсолютное большинство стран мира. По данным ВОЗ , вирусом заражены более 3,1 миллиона человек, из которых около 218 тысяч умерли и порядка миллиона излечились.

Испании и Больше всего заболевших зафиксировано в США Италии . Эти же страны лидируют по числу жертв вируса.

Россия занимает восьмое место по числу инфицированных. Всего в стране COVID-19 диагностировали у 114 431 человека (прирост за сутки 7,4%), из них поправились более 13 тысяч человек. Жертвами болезни стали 1169 пациентов.

Россиян попросили оставаться дома в период эпидемии. Во многих регионах действует пропускной режим. Кроме того, приостановлено международное авиа- и железнодорожное сообщение.