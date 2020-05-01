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Распространение нового коронавируса
2020-05-02T01:22
https://ria.ru/20200501/1570877903.html
Глава Минстроя Якушев госпитализирован с коронавирусом
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/03/1567960601_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_fb27478b580b20d99e04a029041068cd.jpg
РИА Новости

Глава Минстроя Якушев госпитализирован с коронавирусом

23:28 01.05.2020 (обновлено: 01:22 02.05.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМинистр строительства и ЖКХ РФ В. Якушев
Министр строительства и ЖКХ РФ В. Якушев
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Министр строительства и ЖКХ РФ В. Якушев. Архивное фото
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Глава Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев заразился коронавирусом, сообщили в пресс-службе ведомства. Чиновник решил лечь в больницу.
"Остаюсь на связи", — цитирует пресс-служба слова министра.
Кроме министра, COVID-19 заболел его заместитель Дмитрий Волков.
Исполняющим обязанности главы Минстроя в ближайшее время будет Никита Стасишин.
Он родился в 1986 году в Ленинграде, в Минстрое работает с 2013 года. Должность замглавы ведомства Стасишин занимает с 2016 года. В настоящее время он курирует работу департамента строительства.
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Коронавирус в правительстве

Тест на коронавирус сдало все руководство Минстроя. Положительных результатов, кроме Якушева и Волкова, ни у кого пока не обнаружено.
В ведомстве отметили, что с 23 марта почти все сотрудники, кроме высшего руководства, работают на удаленке. Доступ в здание имеют только те сотрудники, чья деятельность не может выполняться за пределами офиса.
Накануне премьер-министр Михаил Мишустин в ходе онлайн-совещания с президентом Владимиром Путиным сообщил, что заразился коронавирусом. Глава кабмина предложил кандидатуру Андрея Белоусова на пост и. о. премьера. Путин согласился и позднее подписал соответствующий указ.
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова
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Эпидемия коронавируса

Пандемия нового коронавируса, возбудителя болезни COVID-19, охватила абсолютное большинство стран мира. По данным ВОЗ, вирусом заражены более 3,1 миллиона человек, из которых около 218 тысяч умерли и порядка миллиона излечились.
Больше всего заболевших зафиксировано в США, Испании и Италии. Эти же страны лидируют по числу жертв вируса.
Россия занимает восьмое место по числу инфицированных. Всего в стране COVID-19 диагностировали у 114 431 человека (прирост за сутки 7,4%), из них поправились более 13 тысяч человек. Жертвами болезни стали 1169 пациентов.
Россиян попросили оставаться дома в период эпидемии. Во многих регионах действует пропускной режим. Кроме того, приостановлено международное авиа- и железнодорожное сообщение.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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8 апреля, 17:08Распространение нового коронавируса
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Дмитрий ВолковНикита СтасишинМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)Здоровье - ОбществоМихаил МишустинВладимир ЯкушевВладимир ПутинОбщество
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