Татьяна Васильева заразилась коронавирусом

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Актриса Актриса Татьяна Васильева подтвердила РИА Новости, что у нее выявили коронавирус.

"У меня двусторонняя пневмония... Ну вот, этот вирус... Лечусь", — сказала она.

Ранее актриса рассказала, что почувствовала недомогание, у нее высокая температура и кашель. Она вызывала скорую помощь и говорила, что лечится дома.

Васильева — народная артистка России. Трудилась в Московском академическом театре сатиры и Театре имени Маяковского. Снималась в таких фильмах, как "Здравствуйте, я ваша тетя!", "Самая обаятельная и привлекательная", "Увидеть Париж и умереть".