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Распространение нового коронавируса
2020-05-09T07:52
https://ria.ru/20200509/1571194418.html
Нюту Федермессер госпитализировали с коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/134301/18/1343011861_0:160:3075:1890_1036x0_80_0_0_acc2a87d47ffb2356d388b3446f6defe.jpg
РИА Новости

Нюту Федермессер госпитализировали с коронавирусом

03:56 09.05.2020 (обновлено: 07:52 09.05.2020)
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкАнна Федермессер
Анна Федермессер
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
Анна Федермессер. Архивное фото
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Руководитель Центра паллиативной помощи Анна (Нюта) Федермессер сообщила, что госпитализирована в больницу в Коммунарке с коронавирусом.

"На этот раз, увы, и симптомы, и тесты говорят, что у меня COVID... я совсем расклеилась. Стресс, усталость и чертов этот вирус уложили-таки меня в Коммунарку", - написала она на своей странице в Facebook.

По словам Федермессер, компьютерная томография выявила начальную стадию пневмонии в обоих легких. "Так что теперь я изучаю ковидный госпиталь из положения лежа", - добавила она.
Федермессер отметила, что чувствует себя гораздо лучше и уверена, что пробудет в больнице недолго. Она также поблагодарила врачей и подчеркнула, что главврач больницы Денис Проценко организовал потрясающую службу и команду.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
В России общее количество заболевших COVID-19 достигло 187 859 человек, из них 1723 скончались, 26 608 пациентов выздоровели. Проведено почти пять миллионов тестов. За сутки число новых случаев коронавируса в стране выросло на 10 699, у половины из них болезнь проходит бессимптомно. Накануне сообщалось об 11 231 зараженном и 88 умерших.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
1312169428
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Распространение нового коронавирусаДенис ПроценкоКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Нюта ФедермессерПроисшествия
Популярные комментарии
под этой "новостью" не хватает изображения молнии и подписи - "россия ахнула" или что то подобное из жёлтой рекламки
9 мая, 04:19
вввася васильев
2070109
ХТО ЭТО?????
9 мая, 04:17
вввася васильев
2040106
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