Брат Малышевой Алексей Шабунин заразился коронавирусом

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Главный врач Боткинской больницы в Главный врач Боткинской больницы в Москве , брат известной телеведущей Елены Малышевой Алексей Шабунин заразился коронавирусом, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

"При первых симптомах недомогания сдал тесты, после получения положительного результата самоизолировался в кабинете и продолжаю работать в круглосуточном режиме с соблюдением всех противоэпидемиологических мероприятий. Больница полностью выполняет возложенные на нее задачи по оказанию экстренной медицинской помощи, а также помощи онкологическим, гематологическим и ковидным больным", — процитировали в пресс-службе слова главного врача ГКБ имени С. П. Боткина Алексея Шабунина.

Главный врач добавил, что в течение последнего времени его общение с коллегами проходит исключительно в режиме видеоконференций.

Пандемия COVID-19 распространилась практически по всему миру. По информации Всемирной организации здравоохранения, заражены свыше четырех миллионов человек, более 278 тысяч скончались.

В России общее число инфицированных, по последним данным, составляет 221 344 человека, скончались 2009 пациентов, выздоровели 39 801. Проведено более 5,6 миллиона тестов. За последние сутки выявили 11 656 новых случаев, 94 человека погибли.