Ректор Московской духовной академии вылечился от COVID-19

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Ректор Московской духовной академии в Сергиевом Посаде епископ Питирим (Творогов) сообщил, что излечился от коронавирусной инфекции.
Ранее 18 апреля ректор Московской духовной академии (МДА) епископ Звенигородский Питирим (Творогов) сообщал, что заразился коронавирусом.
"У меня радостная новость - пришел отрицательный результат теста. Я здоров! Теперь нужно молиться о здравии всех остальных - дорогие отцы, братья и сестры, скоро все выздоровеем! Только не унывайте и не бойтесь ничего! С нами Бог!" - написал епископ Питирим в воскресенье на своей странице в социальной сети Facebook.
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