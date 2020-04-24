Управделами Московской патриархии заразился коронавирусом

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Управляющий делами Московской патриархии митрополит Дионисий (Порубай) заразился коронавирусом, сообщили в рабочей группе при патриархе Кирилле по координации деятельности церковных учреждений в условиях пандемии.

Отмечается, что у митрополита Дионисия начальная стадия заболевания, его состояние здоровья не вызывает опасений, курс лечения он будет проходить в стационаре.

Управделами продолжит возглавлять рабочую группу при патриархе, добавили в РПЦ , при этом ее деятельность ведется дистанционно.

Как сообщалось 16 апреля, коронавирус выявили у 24 клириков Московской епархии. Еще у 31 клирика были симптомы инфекции, но диагноз на тот момент не был подтвержден. Двадцать первого апреля от осложнений, вызванных COVID-19, скончался настоятель Богоявленского кафедрального собора в Елохове протоиерей Александр Агейкин.

По данным на 24 апреля, в России выявили 68 622 инфицированных коронавирусом, 5568 пациентов выздоровели, 615 человек умерли от заболевания.