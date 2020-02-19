Биография Юрия Антонова

Его отец после окончания Великой Отечественной войны остался служить в военной администрации Берлина (Германия), затем был переведен в Белоруссию.

Юрий Антонов окончил музыкальную школу в белорусском городе Молодечно.

В 1963 году окончил Молодечненское музыкальное училище по классу аккордеона.

Работал в Белорусской филармонии , откуда был призван на срочную службу в Вооруженные Силы СССР.

С 1967 года – музыкальный руководитель ансамбля "Тоника" народного артиста Белорусской ССР Виктора Вуячича.

С 1969 года Антонов работал в Ленинградском ансамбле "Поющие гитары". В это время он написал песню "Нет тебя прекрасней", которая принесла ему известность. Тогда же Антоновым написаны популярные песни, вошедшие в репертуар ансамбля, – "Стой, не стреляй, солдат" и "Песня о добрых молодцах и красных девицах".

В 1971 году Юрий Антонов переехал в Москву, где стал солистом ВИА "Добры молодцы".

В 1971-1975 годах работал в оркестре "Современник" под управлением Анатолия Кролла.

В 1975-1977 годах был художественным руководителем ВИА "Магистраль".

В 1977-1983 годах Антонов работал на Всесоюзной фирме грамзаписи "Мелодия", где выпустил несколько альбомов.

В 1970-е годы Юрий Антонов активно сотрудничал с вокально-инструментальным ансамблем "Веселые ребята", в котором некоторое время играл на клавишных и был одним из ведущих вокалистов. В репертуаре ансамбля звучали его песни "Если любишь ты", "Ну, что с ним делать", "Отчего" и "Третий день (Телефонная связь)", "Встреча". В дебютном альбоме Давида Тухманова "Как прекрасен мир" (1972) Антонов записал ведущую вокальную партию в заглавной композиции.

С ансамблем "Добры молодцы" в 1975 году им были записаны песни "Еще вчера", "Несет меня течение", "Отчего", с группой "Аракс" – "Не забывай" (1980), "Море" (1982), "Двадцать лет спустя" (1981), "Анастасия" (1979), "Зеркало" (1979), "Я вспоминаю" (1980) и др.

С ансамблем "Аэробус", который Антонов организовал вместе с гитаристом Игорем Шабловским, были записаны песни "На улице Каштановой", "Я иду тебе навстречу", "Белый теплоход" и др.

В 1982 году совместно с поэтом Михаилом Пляцковским был написан детский мюзикл "Приключения кузнечика Кузи" со ставшей знаменитой песней "Крыша дома твоего". С этой песней певец впервые вышел в финал фестиваля "Песня года" (1983). В 1997-2002 годах Антонов также выходил в финалы "Песни года", в том числе в 1999-2002 годах с песнями прошлых лет.

В 1985 году Юрий Антонов был приглашен фирмой "Поларвокс Мюзик" в Финляндию для записи альбома на русском и английском языках.

Певец выпустил около 30 пластинок и компакт-дисков общим тиражом более 48 миллионов экземпляров. Среди наиболее популярных – "Крыша дома твоего" (1983), "Поверь в мечту" (1985), "Долгожданный самолет" 1986), "От печали до радости" (1987), "Лунная дорожка" (1990), "Зеркало" (1993), "Несет меня течение" (1993). Многие из них неоднократно переиздавались как в России, так и за рубежом.

Антонов долгое время не выпускал свои записи на цифровых носителях из-за масштабов пиратского музыкального бизнеса. В 2008 году при содействии фирмы грамзаписи "Никитин" он выпустил первый концертный релиз сольной дискографии – CD-диск с записями из альбома "Нет тебя прекрасней".

Юрий Антонов написал музыку кинофильмам "Берегите женщин" (1981), "Прежде, чем расстаться" (1984), "Салон красоты" (1985), "Приказ" (1987), "Дураки умирают по пятницам" (1990), "Хищники" (1991), а также к анимационным фильмам "Приключения кузнечика Кузи" (1990-1991) и "Приключения медвежонка Садко" (1990).

Певец входит в Консультативный совет Следственного комитета России по вопросам оказания помощи детям-сиротам

В 2010 году он был удостоен белорусского ордена Франциска Скорины.

Лауреат национальной музыкальной премии "Овация" (1995, 1999). В 2015 году в связи юбилеем творческой деятельности Юрий Антонов удостоен почетной премии "Овация".

В 1999 году ему присуждена премия МВД России.

В 1998 году одной из звезд в созвездии Рыб присвоено имя "Юрий Антонов".