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Биография Юрия Антонова
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РИА Новости

Биография Юрия Антонова

04:34 19.02.2020
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© РИА Новости / Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкПевец, композитор Юрий Антонов выступает на праздничном концерте "Россия молодая" в акватории Ялты
Певец, композитор Юрий Антонов выступает на праздничном концерте Россия молодая в акватории Ялты
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
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Певец и композитор Юрий Михайлович Антонов родился 19 февраля 1945 года в Ташкенте (Узбекистан) в семье военнослужащего.
Его отец после окончания Великой Отечественной войны остался служить в военной администрации Берлина (Германия), затем был переведен в Белоруссию.
Юрий Антонов окончил музыкальную школу в белорусском городе Молодечно.
В 1963 году окончил Молодечненское музыкальное училище по классу аккордеона.
Работал в Белорусской филармонии, откуда был призван на срочную службу в Вооруженные Силы СССР.
С 1967 года – музыкальный руководитель ансамбля "Тоника" народного артиста Белорусской ССР Виктора Вуячича.
С 1969 года Антонов работал в Ленинградском ансамбле "Поющие гитары". В это время он написал песню "Нет тебя прекрасней", которая принесла ему известность. Тогда же Антоновым написаны популярные песни, вошедшие в репертуар ансамбля, – "Стой, не стреляй, солдат" и "Песня о добрых молодцах и красных девицах".
В 1971 году Юрий Антонов переехал в Москву, где стал солистом ВИА "Добры молодцы".
В 1971-1975 годах работал в оркестре "Современник" под управлением Анатолия Кролла.
В 1975-1977 годах был художественным руководителем ВИА "Магистраль".
В 1977-1983 годах Антонов работал на Всесоюзной фирме грамзаписи "Мелодия", где выпустил несколько альбомов.
В 1970-е годы Юрий Антонов активно сотрудничал с вокально-инструментальным ансамблем "Веселые ребята", в котором некоторое время играл на клавишных и был одним из ведущих вокалистов. В репертуаре ансамбля звучали его песни "Если любишь ты", "Ну, что с ним делать", "Отчего" и "Третий день (Телефонная связь)", "Встреча". В дебютном альбоме Давида Тухманова "Как прекрасен мир" (1972) Антонов записал ведущую вокальную партию в заглавной композиции.
С ансамблем "Добры молодцы" в 1975 году им были записаны песни "Еще вчера", "Несет меня течение", "Отчего", с группой "Аракс" – "Не забывай" (1980), "Море" (1982), "Двадцать лет спустя" (1981), "Анастасия" (1979), "Зеркало" (1979), "Я вспоминаю" (1980) и др.
С ансамблем "Аэробус", который Антонов организовал вместе с гитаристом Игорем Шабловским, были записаны песни "На улице Каштановой", "Я иду тебе навстречу", "Белый теплоход" и др.
В 1982 году совместно с поэтом Михаилом Пляцковским был написан детский мюзикл "Приключения кузнечика Кузи" со ставшей знаменитой песней "Крыша дома твоего". С этой песней певец впервые вышел в финал фестиваля "Песня года" (1983). В 1997-2002 годах Антонов также выходил в финалы "Песни года", в том числе в 1999-2002 годах с песнями прошлых лет.
В 1985 году Юрий Антонов был приглашен фирмой "Поларвокс Мюзик" в Финляндию для записи альбома на русском и английском языках.
Певец выпустил около 30 пластинок и компакт-дисков общим тиражом более 48 миллионов экземпляров. Среди наиболее популярных – "Крыша дома твоего" (1983), "Поверь в мечту" (1985), "Долгожданный самолет" 1986), "От печали до радости" (1987), "Лунная дорожка" (1990), "Зеркало" (1993), "Несет меня течение" (1993). Многие из них неоднократно переиздавались как в России, так и за рубежом.
Антонов долгое время не выпускал свои записи на цифровых носителях из-за масштабов пиратского музыкального бизнеса. В 2008 году при содействии фирмы грамзаписи "Никитин" он выпустил первый концертный релиз сольной дискографии – CD-диск с записями из альбома "Нет тебя прекрасней".
Юрий Антонов написал музыку кинофильмам "Берегите женщин" (1981), "Прежде, чем расстаться" (1984), "Салон красоты" (1985), "Приказ" (1987), "Дураки умирают по пятницам" (1990), "Хищники" (1991), а также к анимационным фильмам "Приключения кузнечика Кузи" (1990-1991) и "Приключения медвежонка Садко" (1990).
Певец входит в Консультативный совет Следственного комитета России по вопросам оказания помощи детям-сиротам.
Юрий Антонов – народный артист России (1997). Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2005), орденом Почета (2010), орденом Дружбы (2015). медалями.
В 2010 году он был удостоен белорусского ордена Франциска Скорины.
Лауреат национальной музыкальной премии "Овация" (1995, 1999). В 2015 году в связи юбилеем творческой деятельности Юрий Антонов удостоен почетной премии "Овация".
В 1999 году ему присуждена премия МВД России.
В 1998 году одной из звезд в созвездии Рыб присвоено имя "Юрий Антонов".
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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