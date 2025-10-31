Звезды эстрады исполнили хиты на юбилейном "Золотом граммофоне"

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Народные артисты РФ Филипп Киркоров и Юрий Антонов, Лолита, Полина Гагарина и другие звезды отечественной эстрады исполнили свои хиты на концерте юбилейной музыкальной премии "Золотой граммофон" в четверг, передает корреспондент РИА Новости.

"Это замечательно, что у радиостанции есть такая огромная аудитория, которая очень активна: голосует, она неравнодушна, выбирает самостоятельно то, что хочется слушать. Это такая лакмусовая бумажка. Это очень приятно!" - сказала журналистам певица Валерия

Киркоров исполнил попурри из своих хитов "Зайка", "Марина", "Огонь и вода", "Не было печали", "Ты", "Счастье", "Днем и ночью", "Пташечка", "Посмотри, какое лето", "Рафаэль", "Атлантида" и "Милая".

Леонид Агутин и Владимир Пресняков представили зрителям свои знаменитые "Аэропорты", а Валерия спела композицию "Часики". Антонов исполнил свои легендарные песни "От печали до радости" и "Я вспоминаю", а Лолита спела композицию "Я".

Группа "Город 312" исполнила лирическую песню "Останусь". Коллектив вышел на сцену вместе с солисткой Светланой Назаренко, которая перенесла обширный инсульт.

Басков выступил с попурри из своих главных песен "Сегодня лучший день", "Ты неотразима", "Ну кто сказал", "Зараза" и "Тебе одной".