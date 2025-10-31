Рейтинг@Mail.ru
01:22 31.10.2025 (обновлено: 08:40 31.10.2025)
Звезды эстрады исполнили хиты на юбилейном "Золотом граммофоне"
Звезды эстрады исполнили хиты на юбилейном "Золотом граммофоне"
Народные артисты РФ Филипп Киркоров и Юрий Антонов, Лолита, Полина Гагарина и другие звезды отечественной эстрады исполнили свои хиты на концерте юбилейной... РИА Новости, 31.10.2025
Звезды отечественной эстрады исполнили свои хиты на юбилейном "Золотом граммофоне"
Киркоров, Антонов, Лолита, Гагарина и другие звезды отечественной эстрады исполнили свои хиты на юбилейном "Золотом граммофоне", передает корреспондент РИА Новости. XXX церемония музыкальной премии проходит 30 и 31 октября на сцене "ВТБ Арены" в Москве.
Звезды эстрады исполнили хиты на юбилейном "Золотом граммофоне"

Киркоров, Антонов, Лолита, Гагарина исполнили свои хиты на "Золотом граммофоне"

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Народные артисты РФ Филипп Киркоров и Юрий Антонов, Лолита, Полина Гагарина и другие звезды отечественной эстрады исполнили свои хиты на концерте юбилейной музыкальной премии "Золотой граммофон" в четверг, передает корреспондент РИА Новости.
Юбилейная XXX церемония музыкальной премии "Золотой граммофон" проходит 30 и 31 октября на сцене "ВТБ Арены" в Москве. Ведущими вечера выступили народные артисты РФ Филипп Киркоров и Николай Басков.
"Это замечательно, что у радиостанции есть такая огромная аудитория, которая очень активна: голосует, она неравнодушна, выбирает самостоятельно то, что хочется слушать. Это такая лакмусовая бумажка. Это очень приятно!" - сказала журналистам певица Валерия.
Киркоров исполнил попурри из своих хитов "Зайка", "Марина", "Огонь и вода", "Не было печали", "Ты", "Счастье", "Днем и ночью", "Пташечка", "Посмотри, какое лето", "Рафаэль", "Атлантида" и "Милая".
Леонид Агутин и Владимир Пресняков представили зрителям свои знаменитые "Аэропорты", а Валерия спела композицию "Часики". Антонов исполнил свои легендарные песни "От печали до радости" и "Я вспоминаю", а Лолита спела композицию "Я".
На сцену в этот вечер вышли певица Согдиана, группа "Дискотека Авария", "Тутси", Митя Фомин, Слава, Ирина Дубцова, Диана Гурцкая, коллектив "Отпетые мошенники", певица Елка, Наталия Власова, Елена Терлеева.
Ани Лорак представила попурри из песен "Солнце", "Удержи мое сердце", "На половину", "С первой улыбки". Народный артист РФ Дмитрий Маликов исполнил хит "Ты одна, ты такая", а Анжелика Варум спела "Зимнюю вишню".
Алсу представила свои знаменитые композиции "Зимний сон", "Вчера", "Все равно", "Иногда". Солистка группы "Винтаж" Анна Плетнева на сцене "ВТБ Арена" показала зажигательный номер на песню "Роман", а Полина Гагарина спела "Спектакль окончен".
Новое прочтение песни "Любовь, которой больше нет" зрителям презентовало трио Стаса Пьехи, Елены Север и Виктора Дробыша. Для гостей концерта также выступили группа Reflex, Артур Пирожков, Uma2rman, Жасмин, Анита Цой, Денис Майданов, "Иванушки International".
Заслуженный артист РФ Дима Билан исполнил хит "Невозможное возможно", Сергей Лазарев - песню "Так красиво", а народная артистка РФ Лариса Долина спела песню "Погода в доме".
Группа "Город 312" исполнила лирическую песню "Останусь". Коллектив вышел на сцену вместе с солисткой Светланой Назаренко, которая перенесла обширный инсульт.
Басков выступил с попурри из своих главных песен "Сегодня лучший день", "Ты неотразима", "Ну кто сказал", "Зараза" и "Тебе одной".
"Золотой граммофон" - премия, которая была учреждена радиостанцией "Русское радио", проводится ежегодно с 1996 года. Награда представляет собой статуэтку в виде граммофона из серебра и золота. Вручение граммофонов проходит ежегодно в Москве и Санкт-Петербурге.
