Рейтинг@Mail.ru
Долина увеличила в три раза число выступлений в первой половине 2026 года - РИА Новости, 29.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:09 29.01.2026
https://ria.ru/20260129/dolina-2070890387.html
Долина увеличила в три раза число выступлений в первой половине 2026 года
Долина увеличила в три раза число выступлений в первой половине 2026 года - РИА Новости, 29.01.2026
Долина увеличила в три раза число выступлений в первой половине 2026 года
Количество выступлений народной артистки РФ Ларисы Долиной в первой половине 2026 года выросло в три раза, певица выйдет на сцену более 20 раз за полгода,... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T04:09:00+03:00
2026-01-29T04:09:00+03:00
россия
санкт-петербург
обнинск
лариса долина
александр буйнов
лев лещенко
театр на таганке
домодедово (аэропорт)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070738314_0:0:3096:1742_1920x0_80_0_0_da423fa21bdd1a9333f889da21006070.jpg
https://ria.ru/20260127/dolina-2070656079.html
https://ria.ru/20260127/dolina-2070655397.html
https://ria.ru/20260127/dolina-2070646739.html
https://ria.ru/20260127/dolina-2070653726.html
https://ria.ru/20260128/dolina-2070537756.html
россия
санкт-петербург
обнинск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070738314_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fcfb63b7ee21ee2fedcd4d88586aaacc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, санкт-петербург, обнинск, лариса долина, александр буйнов, лев лещенко, театр на таганке, домодедово (аэропорт), государственный кремлевский дворец
Россия, Санкт-Петербург, Обнинск, Лариса Долина, Александр Буйнов, Лев Лещенко, Театр на Таганке, Домодедово (аэропорт), Государственный Кремлевский дворец
Долина увеличила в три раза число выступлений в первой половине 2026 года

РИА Новости: Долина выйдет на сцену более 20 раз в первой половине 2026 года

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкЛариса Долина
Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Лариса Долина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Количество выступлений народной артистки РФ Ларисы Долиной в первой половине 2026 года выросло в три раза, певица выйдет на сцену более 20 раз за полгода, выяснило РИА Новости.
По данным корреспондента РИА Новости, в начале года в графике певицы на первое полугодие 2026 года было запланировано всего семь концертов, среди которых ни одного большого сольного выступления. К концу января число выступлений, запланированных на данный период, выросло до 21 - что в три раза больше исходного количества, в их числе шесть больших сольников.
Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Долина после концерта проигнорировала журналистов
27 января, 22:44
Первым сольным выступлением Ларисы Долиной в 2026 году стал концерт в столичном баре Petter 27 января, артистка вышла на сцену вместе со своим коллективом "Долина Band". Цены на билеты составили от 9,5 до 15,5 тысячи рублей.
Первый большой сольный концерт "Юбилей в кругу друзей" изначально был запланирован на 25 февраля в концертном зале "Октябрьский" в Санкт-Петербурге, однако был перенесен на 15 ноября. Выходом стало проведение сольника во дворце культуры и спорта "Мир" в Домодедово 1 февраля. Стоимость билетов варьируется от 2,5 до 6,5 тысячи рублей.
На следующий день, 2 февраля, Долина примет участие в концерте "Довоюй, родной", посвященном 55-летию фильма "Офицеры", он пройдет в стенах Государственного Кремлевского дворца. На сцену в этот вечер выйдут народные артисты России Александр Буйнов, Хибла Герзмава, Лев Лещенко, заслуженные артисты РФ Аскар Абдразаков, Сергей Войтенко, Екатерина Гусева, Зара, Денис Майданов, Александр Маршал, Пелагея, Ярослав Дронов (Shaman) и другие. Цены на билеты достигают отметки в 10 тысяч рублей. Кроме того, Долина выступит на юбилейном концерте Дениса Майданова в Кремле 17 февраля. За билеты придется отдать от 1,2 до 10 тысяч рублей.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Долина завершила первый сольный концерт в этом году песней "Стена"
27 января, 22:34
В период с 18 по 22 февраля Лариса Долина выйдет на сцену Театра на Таганке в спектакле "Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит" пять раз. Артистка сыграет роль Миссис Ловетт в постановке режиссера Алексея Франдетти. Максимальная стоимость билетов составляет 15 тысяч рублей.
В первый день весны Долина планировала выступить в московском баре Lюstra Bar, однако этот концерт перенесли на 18 октября. Самый дешевый входной билет обойдется в пять тысяч рублей, а стоимость мест за столиком варьируется уже от шести до 15 тысяч рублей.
Впервые весной зрители смогут увидеть Долину на концерте к 90-летию со дня рождения Людмилы Гурченко, который пройдет в концертном зале "Москва" 2 марта. В этот вечер также выступят народные артисты РФ Филипп Киркоров, Лев Лещенко и Александр Олешко, заслуженные артисты России Дима Билан, Алсу, Нонна Гришаева, Екатерина Гусева и другие. Минимальная стоимость билетов составляет одну тысячу рублей, а максимальная - 50 тысяч.
Певица Лариса Долина выступает на концерте в музыкальном баре Petter в Москве. 27 января 2026 - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Долина собрала полный зал на концерте в московском баре Petter
27 января, 21:02
Кроме того, Долина споет на праздничном концерте "О чем поют 8 марта", который пройдет в зале "Москва" 5 марта. В концерте примут участие народные артисты России Юрий Антонов, Григорий Лепс, Филипп Киркоров, Николай Басков, Игорь Крутой, Стас Михайлов, Александр Буйнов, а также Shaman, Алексей Чумаков, Сергей Лазарев, Александр Панайотов, Алексей Воробьев и другие. Цены варьируются от одной до 20 тысяч рублей.
Лариса Долина выступит и на концерте к 100-летию композитора Александра Зацепина. Мероприятие состоится в Большом зале Кремлевского дворца. Билеты пока не поступили в продажу.
Планируется, что Долина сыграет еще в одном спектакле Театра на Таганке - "Фигаро". Показ пройдет 5 марта. Артистка выйдет в роли Марселины в постановке режиссера Дениса Бокурадзе. Цены на билеты достигают отметки в 10 тысяч рублей.
Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Долина намекнула на новый период в своей жизни
27 января, 21:56
Певица станет участницей XXVI Международного фестиваля "Триумф джаза" и выступит вместе с Московским джазовым оркестром под управлением народного артиста России Игоря Бутмана в Зале имени Светланова Московского международного дома музыки. Максимальная отметка стоимости билетов достигает восьми тысяч рублей.
В марте у Долиной запланированы пять больших сольных концертов с программой "Юбилей в кругу друзей": 8 марта в Обнинске, 9 марта в Брянске, 11 марта в Коломне, 13 марта в Реутове и 22 марта в Подольске. Цены довольно демократичны и не превышают восьми тысяч рублей.
Помимо этого, в графике Долиной еще два сольных концерта в московском баре Petter - 26 марта и 25 мая.
Мосгорсуд 25 декабря 2025 года вынес решение о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Решение вступило в силу незамедлительно. Верховный суд России 16 декабря признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках. Ключи были переданы адвокату Лурье 19 января.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Отмененные концерты и новые иски: как живет Лариса Долина после переезда
Вчера, 17:34
 
РоссияСанкт-ПетербургОбнинскЛариса ДолинаАлександр БуйновЛев ЛещенкоТеатр на ТаганкеДомодедово (аэропорт)Государственный Кремлевский дворец
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала