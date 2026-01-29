Долина увеличила в три раза число выступлений в первой половине 2026 года

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Количество выступлений народной артистки РФ Ларисы Долиной в первой половине 2026 года выросло в три раза, певица выйдет на сцену более 20 раз за полгода, выяснило РИА Новости.

По данным корреспондента РИА Новости, в начале года в графике певицы на первое полугодие 2026 года было запланировано всего семь концертов, среди которых ни одного большого сольного выступления. К концу января число выступлений, запланированных на данный период, выросло до 21 - что в три раза больше исходного количества, в их числе шесть больших сольников.

Первым сольным выступлением Ларисы Долиной в 2026 году стал концерт в столичном баре Petter 27 января, артистка вышла на сцену вместе со своим коллективом "Долина Band". Цены на билеты составили от 9,5 до 15,5 тысячи рублей.

Первый большой сольный концерт "Юбилей в кругу друзей" изначально был запланирован на 25 февраля в концертном зале "Октябрьский" в Санкт-Петербурге , однако был перенесен на 15 ноября. Выходом стало проведение сольника во дворце культуры и спорта "Мир" в Домодедово 1 февраля. Стоимость билетов варьируется от 2,5 до 6,5 тысячи рублей.

В период с 18 по 22 февраля Лариса Долина выйдет на сцену Театра на Таганке в спектакле "Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит" пять раз. Артистка сыграет роль Миссис Ловетт в постановке режиссера Алексея Франдетти . Максимальная стоимость билетов составляет 15 тысяч рублей.

В первый день весны Долина планировала выступить в московском баре Lюstra Bar, однако этот концерт перенесли на 18 октября. Самый дешевый входной билет обойдется в пять тысяч рублей, а стоимость мест за столиком варьируется уже от шести до 15 тысяч рублей.

Лариса Долина выступит и на концерте к 100-летию композитора Александра Зацепина . Мероприятие состоится в Большом зале Кремлевского дворца. Билеты пока не поступили в продажу.

Планируется, что Долина сыграет еще в одном спектакле Театра на Таганке - "Фигаро". Показ пройдет 5 марта. Артистка выйдет в роли Марселины в постановке режиссера Дениса Бокурадзе. Цены на билеты достигают отметки в 10 тысяч рублей.

Певица станет участницей XXVI Международного фестиваля "Триумф джаза" и выступит вместе с Московским джазовым оркестром под управлением народного артиста России Игоря Бутмана в Зале имени Светланова Московского международного дома музыки. Максимальная отметка стоимости билетов достигает восьми тысяч рублей.

В марте у Долиной запланированы пять больших сольных концертов с программой "Юбилей в кругу друзей": 8 марта в Обнинске , 9 марта в Брянске , 11 марта в Коломне , 13 марта в Реутове и 22 марта в Подольске . Цены довольно демократичны и не превышают восьми тысяч рублей.

Помимо этого, в графике Долиной еще два сольных концерта в московском баре Petter - 26 марта и 25 мая.