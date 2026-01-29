Долина увеличила в три раза число выступлений в первой половине 2026 года

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Количество выступлений народной артистки РФ Ларисы Долиной в первой половине 2026 года выросло в три раза, певица выйдет на сцену более 20 раз за полгода, выяснило РИА Новости.
По данным корреспондента РИА Новости, в начале года в графике певицы на первое полугодие 2026 года было запланировано всего семь концертов, среди которых ни одного большого сольного выступления. К концу января число выступлений, запланированных на данный период, выросло до 21 - что в три раза больше исходного количества, в их числе шесть больших сольников.
Первым сольным выступлением Ларисы Долиной в 2026 году стал концерт в столичном баре Petter 27 января, артистка вышла на сцену вместе со своим коллективом "Долина Band". Цены на билеты составили от 9,5 до 15,5 тысячи рублей.
Первый большой сольный концерт "Юбилей в кругу друзей" изначально был запланирован на 25 февраля в концертном зале "Октябрьский" в Санкт-Петербурге, однако был перенесен на 15 ноября. Выходом стало проведение сольника во дворце культуры и спорта "Мир" в Домодедово 1 февраля. Стоимость билетов варьируется от 2,5 до 6,5 тысячи рублей.
На следующий день, 2 февраля, Долина примет участие в концерте "Довоюй, родной", посвященном 55-летию фильма "Офицеры", он пройдет в стенах Государственного Кремлевского дворца. На сцену в этот вечер выйдут народные артисты России Александр Буйнов, Хибла Герзмава, Лев Лещенко, заслуженные артисты РФ Аскар Абдразаков, Сергей Войтенко, Екатерина Гусева, Зара, Денис Майданов, Александр Маршал, Пелагея, Ярослав Дронов (Shaman) и другие. Цены на билеты достигают отметки в 10 тысяч рублей. Кроме того, Долина выступит на юбилейном концерте Дениса Майданова в Кремле 17 февраля. За билеты придется отдать от 1,2 до 10 тысяч рублей.
В период с 18 по 22 февраля Лариса Долина выйдет на сцену Театра на Таганке в спектакле "Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит" пять раз. Артистка сыграет роль Миссис Ловетт в постановке режиссера Алексея Франдетти. Максимальная стоимость билетов составляет 15 тысяч рублей.
В первый день весны Долина планировала выступить в московском баре Lюstra Bar, однако этот концерт перенесли на 18 октября. Самый дешевый входной билет обойдется в пять тысяч рублей, а стоимость мест за столиком варьируется уже от шести до 15 тысяч рублей.
Впервые весной зрители смогут увидеть Долину на концерте к 90-летию со дня рождения Людмилы Гурченко, который пройдет в концертном зале "Москва" 2 марта. В этот вечер также выступят народные артисты РФ Филипп Киркоров, Лев Лещенко и Александр Олешко, заслуженные артисты России Дима Билан, Алсу, Нонна Гришаева, Екатерина Гусева и другие. Минимальная стоимость билетов составляет одну тысячу рублей, а максимальная - 50 тысяч.
Кроме того, Долина споет на праздничном концерте "О чем поют 8 марта", который пройдет в зале "Москва" 5 марта. В концерте примут участие народные артисты России Юрий Антонов, Григорий Лепс, Филипп Киркоров, Николай Басков, Игорь Крутой, Стас Михайлов, Александр Буйнов, а также Shaman, Алексей Чумаков, Сергей Лазарев, Александр Панайотов, Алексей Воробьев и другие. Цены варьируются от одной до 20 тысяч рублей.
Лариса Долина выступит и на концерте к 100-летию композитора Александра Зацепина. Мероприятие состоится в Большом зале Кремлевского дворца. Билеты пока не поступили в продажу.
Планируется, что Долина сыграет еще в одном спектакле Театра на Таганке - "Фигаро". Показ пройдет 5 марта. Артистка выйдет в роли Марселины в постановке режиссера Дениса Бокурадзе. Цены на билеты достигают отметки в 10 тысяч рублей.
Певица станет участницей XXVI Международного фестиваля "Триумф джаза" и выступит вместе с Московским джазовым оркестром под управлением народного артиста России Игоря Бутмана в Зале имени Светланова Московского международного дома музыки. Максимальная отметка стоимости билетов достигает восьми тысяч рублей.
Помимо этого, в графике Долиной еще два сольных концерта в московском баре Petter - 26 марта и 25 мая.
Мосгорсуд 25 декабря 2025 года вынес решение о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Решение вступило в силу незамедлительно. Верховный суд России 16 декабря признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках. Ключи были переданы адвокату Лурье 19 января.