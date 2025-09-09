Рейтинг@Mail.ru
Директор Антонова опроверг сообщения об отмене юбилейных концертов
Шоубиз
 
17:16 09.09.2025
Директор Антонова опроверг сообщения об отмене юбилейных концертов
Директор Антонова опроверг сообщения об отмене юбилейных концертов - РИА Новости, 09.09.2025
Директор Антонова опроверг сообщения об отмене юбилейных концертов
Юбилейные концерты народного артиста России, композитора и певца Юрия Антонова в честь его 80-летия изначально не были анонсированы и не планировались, поэтому... РИА Новости, 09.09.2025
шоубиз
россия
юрий антонов
олег давыдов
культура
музыка
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Юбилейные концерты народного артиста России, композитора и певца Юрия Антонова в честь его 80-летия изначально не были анонсированы и не планировались, поэтому информация об их отмене не соответствует действительности, сообщил РИА Новости директор артиста Олег Давыдов. "Чтобы что-то отменить, сначала нужно о чем-то объявить. Мы не анонсировали никаких юбилейных концертов, поэтому ничего не отменяли. Эта информация не соответствует действительности", - сказал собеседник агентства. Ранее в Telegram-канале Mash сообщалось, что большие юбилейные концерты Юрия Антонова отменены якобы из-за проблем со здоровьем артиста.
россия, юрий антонов, олег давыдов, культура, музыка
Шоубиз, Россия, Юрий Антонов, Олег Давыдов, Культура, Музыка
Директор Антонова опроверг сообщения об отмене юбилейных концертов

Давыдов: концерты Юрия Антонова в честь 80-летия не планировались

Певец Юрий Антонов
Певец Юрий Антонов - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Певец Юрий Антонов. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Юбилейные концерты народного артиста России, композитора и певца Юрия Антонова в честь его 80-летия изначально не были анонсированы и не планировались, поэтому информация об их отмене не соответствует действительности, сообщил РИА Новости директор артиста Олег Давыдов.
«
"Чтобы что-то отменить, сначала нужно о чем-то объявить. Мы не анонсировали никаких юбилейных концертов, поэтому ничего не отменяли. Эта информация не соответствует действительности", - сказал собеседник агентства.
Ранее в Telegram-канале Mash сообщалось, что большие юбилейные концерты Юрия Антонова отменены якобы из-за проблем со здоровьем артиста.
 
ШоубизРоссияЮрий АнтоновОлег ДавыдовКультураМузыка
 
 
