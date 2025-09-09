https://ria.ru/20250909/antonov-2040738335.html
Директор Антонова опроверг сообщения об отмене юбилейных концертов
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Юбилейные концерты народного артиста России, композитора и певца Юрия Антонова в честь его 80-летия изначально не были анонсированы и не планировались, поэтому информация об их отмене не соответствует действительности, сообщил РИА Новости директор артиста Олег Давыдов. "Чтобы что-то отменить, сначала нужно о чем-то объявить. Мы не анонсировали никаких юбилейных концертов, поэтому ничего не отменяли. Эта информация не соответствует действительности", - сказал собеседник агентства. Ранее в Telegram-канале Mash сообщалось, что большие юбилейные концерты Юрия Антонова отменены якобы из-за проблем со здоровьем артиста.
