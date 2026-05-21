17:39 21.05.2026
Путин поблагодарил удостоенных госнаград за их труд, талант и результаты

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин поблагодарил удостоенных государственных наград за их труд, талант и результаты.
  • Госнаграды получили герои СВО, а также Надежда Бабкина, Юрий Антонов, Аскольд Запашный и Константин Эрнст.
  • Путин отметил, что награжденные служат трудовому народу наилучшим образом.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил удостоенных государственных наград за их труд, талант и результаты, отметив, что они служат трудовому народу наилучшим образом.
Глава государства в четверг в Кремле вручил государственные награды, в том числе медали "Золотая Звезда" героям специальной военной операции. Также были награждены народные артисты Надежда Бабкина и Юрий Антонов, руководитель цирка на проспекте Вернадского Аскольд Запашный, гендиректор "Первого канала" Константин Эрнст.
"Один из награжденных мне на ухо шепнул: "Служу трудовому народу". Вы делаете это наилучшим образом, мы все служим трудовому народу, а вы - наилучшим образом. Спасибо большое за ваш труд, за ваш талант, за ваши результаты", - сказал Путин в конце церемонии награждения.
