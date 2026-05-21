Путин пообщался с вдовой Героя России после церемонии вручения госнаград

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин пообщался с вдовой Героя России, капитана Минобороны Александра Резанова Альбиной после церемонии вручения госнаград.
- Он также отдельно побеседовал с родителями погибшего Героя России, лейтенанта Минобороны Василия Марзоева.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообщался с вдовой Героя России, капитана Минобороны РФ Александра Резанова Альбиной после церемонии вручения госнаград.
Глава государства по завершении торжественной церемонии вручения государственных наград в Кремле отдельно пообщался со вдовой Героя России Резанова перед общим фотографированием с награжденными. Он также отдельно побеседовал с родителями погибшего Героя России, лейтенанта Минобороны РФ Василия Марзоева.
В четверг Путин вручил государственные награды в Кремле, среди награжденных - герои специальной военной операции, народные артисты Надежда Бабкина и Юрий Антонов, представители региональных предприятий и другие.