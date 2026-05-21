Путин пошутил про артистов и шампанское в Кремле

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин во время неформального общения с обладателями государственных наград в Кремле пошутил про артистов и шампанское.
- Надежда Бабкина и Юрий Антонов были среди награжденных.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время неформального общения с обладателями государственных наград в Кремле пошутил про артистов и шампанское.
Глава государства в четверг вручил в Кремле государственные награды, а после по традиции пообщался с участниками торжественной церемонии за бокалом шампанского. В числе награжденных были народные артисты Надежда Бабкина и Юрий Антонов.
"Вот артистов обносят, как обычно, да?" - в шутку заметил Путин, увидев, что у Антонова в руках не оказалось бокала.
"Артисты не пьют, только нюхают. Понюхали и успокоились", - шутливо прокомментировала ситуацию Бабкина.
Антонов пояснил, что некоторым, "к сожалению, не хватило стаканчика". Стоящая рядом Бабкина решила выручить коллегу по цеху.
"На, держи, я с тобой поделюсь", - сказала она, предлагая свой бокал Антонову.
Но как раз в этот момент принесли шампанское для артиста. После этого они вместе с президентом подняли бокалы.