Путин пошутил про артистов и шампанское в Кремле

18:50 21.05.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Президент РФ Владимир Путин в Кремле на церемонии вручения государственных наград
  • Владимир Путин во время неформального общения с обладателями государственных наград в Кремле пошутил про артистов и шампанское.
  • Надежда Бабкина и Юрий Антонов были среди награжденных.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время неформального общения с обладателями государственных наград в Кремле пошутил про артистов и шампанское.
Глава государства в четверг вручил в Кремле государственные награды, а после по традиции пообщался с участниками торжественной церемонии за бокалом шампанского. В числе награжденных были народные артисты Надежда Бабкина и Юрий Антонов.
"Вот артистов обносят, как обычно, да?" - в шутку заметил Путин, увидев, что у Антонова в руках не оказалось бокала.
"Артисты не пьют, только нюхают. Понюхали и успокоились", - шутливо прокомментировала ситуацию Бабкина.
Антонов пояснил, что некоторым, "к сожалению, не хватило стаканчика". Стоящая рядом Бабкина решила выручить коллегу по цеху.
"На, держи, я с тобой поделюсь", - сказала она, предлагая свой бокал Антонову.
Но как раз в этот момент принесли шампанское для артиста. После этого они вместе с президентом подняли бокалы.
