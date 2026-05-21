Рейтинг@Mail.ru
Антонов пожелал Путину долгих лет жизни на пользу России - РИА Новости, 21.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:45 21.05.2026
Антонов пожелал Путину долгих лет жизни на пользу России

Антонов пожелал Путину долгих лет жизни на пользу и благо России

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и Народный артист РФ, певец, композитор Юрий Антонов, получивший орден "За заслуги перед Отечеством" I степени
Президент РФ Владимир Путин и Народный артист РФ, певец, композитор Юрий Антонов, получивший орден За заслуги перед Отечеством I степени - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и Народный артист РФ, певец, композитор Юрий Антонов, получивший орден "За заслуги перед Отечеством" I степени
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Народный артист России Юрий Антонов поблагодарил Владимира Путина за присуждение ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени.
  • Он пожелал президенту долгих лет жизни на пользу и благо России.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Народный артист России Юрий Антонов поблагодарил президента России Владимира Путина за присуждение ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени и пожелал главе государства долгих лет жизни на пользу и благо России.
Путин вручает государственные награды в Кремле в четверг. Среди награждаемых - народные артисты Надежда Бабкина и Юрий Антонов, руководитель цирка на проспекте Вернадского Аскольд Запашный и гендиректор Первого канала Константин Эрнст.
"Друзья, я хочу поблагодарить нашего президента за столь высокую оценку моего труда и такую высокую государственную награду. Хочу пожелать Владимиру Владимировичу долгих лет жизни на пользу нашего государства", - сказал он на церемонии вручения государственных наград.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
Путин поблагодарил удостоенных госнаград за их труд, талант и результаты
Вчера, 17:39
 
ОбществоРоссияЮрий АнтоновВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала