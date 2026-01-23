Рейтинг@Mail.ru
Представитель Юрия Антонова опроверг сообщения о его концертах - РИА Новости, 23.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
12:30 23.01.2026
https://ria.ru/20260123/direktor-2069825664.html
Представитель Юрия Антонова опроверг сообщения о его концертах
Представитель Юрия Антонова опроверг сообщения о его концертах - РИА Новости, 23.01.2026
Представитель Юрия Антонова опроверг сообщения о его концертах
Сообщения о том, что народный артист России Юрий Антонов прекращает концертную деятельность и сокращает количество выступлений из-за проблем со здоровьем, не... РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T12:30:00+03:00
2026-01-23T12:30:00+03:00
культура
россия
ташкент
юрий антонов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/2000040078_0:54:3072:1782_1920x0_80_0_0_66c9a6bcfc15c684a32ae89ac64709b3.jpg
https://ria.ru/20251107/hlebnikova-2053366415.html
россия
ташкент
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/2000040078_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b22ba5ff706d7fd5f26fa27f4383beef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, ташкент, юрий антонов
Культура, Россия, Ташкент, Юрий Антонов
Представитель Юрия Антонова опроверг сообщения о его концертах

РИА Новости: представитель Юрия Антонова назвал сообщения о концертах придумками

© РИА Новости / Михаил Мокрушин | Перейти в медиабанкПевец, композитор Юрий Антонов выступает на музыкальном фестивале "Кубана-2013" на Таманском полуострове Краснодарского края
Певец, композитор Юрий Антонов выступает на музыкальном фестивале Кубана-2013 на Таманском полуострове Краснодарского края - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
Перейти в медиабанк
Певец, композитор Юрий Антонов выступает на музыкальном фестивале "Кубана-2013" на Таманском полуострове Краснодарского края. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Сообщения о том, что народный артист России Юрий Антонов прекращает концертную деятельность и сокращает количество выступлений из-за проблем со здоровьем, не соответствуют действительности, сообщил РИА Новости концертный директор артиста.
Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Антонов якобы отказался от участия в больших сольных концертах из-за осложнений со здоровьем.
"Придумки нечистоплотных журналистов", - заявил РИА Новости директор артиста, комментируя ситуацию.
Антонов родился 19 февраля 1945 года в Ташкенте. В 1963 году он окончил Молодечненское музыкальное училище. Антонов выпустил около 30 пластинок и компакт-дисков общим тиражом более 48 миллионов экземпляров. Среди наиболее популярных - "Крыша дома твоего", "Поверь в мечту", "Долгожданный самолет", "От печали до радости", "Лунная дорожка" и многие другие.
Певица Марина Хлебникова - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Директор Хлебниковой опроверг информацию о проблемах со здоровьем певицы
7 ноября 2025, 10:39
 
КультураРоссияТашкентЮрий Антонов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала