Представитель Юрия Антонова опроверг сообщения о его концертах

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Сообщения о том, что народный артист России Юрий Антонов прекращает концертную деятельность и сокращает количество выступлений из-за проблем со здоровьем, не соответствуют действительности, сообщил РИА Новости концертный директор артиста.