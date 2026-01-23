Представитель Юрия Антонова опроверг сообщения о его концертах

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Сообщения о том, что народный артист России Юрий Антонов прекращает концертную деятельность и сокращает количество выступлений из-за проблем со здоровьем, не соответствуют действительности, сообщил РИА Новости концертный директор артиста.
Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Антонов якобы отказался от участия в больших сольных концертах из-за осложнений со здоровьем.
"Придумки нечистоплотных журналистов", - заявил РИА Новости директор артиста, комментируя ситуацию.
Антонов родился 19 февраля 1945 года в Ташкенте. В 1963 году он окончил Молодечненское музыкальное училище. Антонов выпустил около 30 пластинок и компакт-дисков общим тиражом более 48 миллионов экземпляров. Среди наиболее популярных - "Крыша дома твоего", "Поверь в мечту", "Долгожданный самолет", "От печали до радости", "Лунная дорожка" и многие другие.
