Рейтинг@Mail.ru
Юрий Антонов представил новую песню после длительного перерыва - РИА Новости, 28.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
13:06 28.11.2025
https://ria.ru/20251128/antonov-2058321474.html
Юрий Антонов представил новую песню после длительного перерыва
Юрий Антонов представил новую песню после длительного перерыва - РИА Новости, 28.11.2025
Юрий Антонов представил новую песню после длительного перерыва
Композитор и певец Юрий Антонов стал гостем "Русского Радио", в эфире которого представил свою новую композицию "Доченька", сообщили в пресс-службе "Русской... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T13:06:00+03:00
2025-11-28T13:06:00+03:00
шоубиз
музыка
"русская медиагруппа"
юрий антонов
владимир ильичев
иван соловьев (юрист)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/2000040108_0:126:3072:1854_1920x0_80_0_0_abed7303a4e9c4d2f81e70abd74b1998.jpg
https://ria.ru/20251127/fadeev-2057333702.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Светлана Вовк
Светлана Вовк
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/2000040108_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_3880a9b076586e2a5f48beec0b33ca55.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
музыка, "русская медиагруппа", юрий антонов, владимир ильичев, иван соловьев (юрист)
Шоубиз, Музыка, "Русская медиагруппа", Юрий Антонов, Владимир Ильичев, Иван Соловьев (юрист)
Юрий Антонов представил новую песню после длительного перерыва

Юрий Антонов выпустил новую песню "Доченька" после длительного перерыва

© РИА Новости / Тарас Литвиненко | Перейти в медиабанкЮрий Антонов
Юрий Антонов - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
Перейти в медиабанк
Юрий Антонов
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Композитор и певец Юрий Антонов стал гостем "Русского Радио", в эфире которого представил свою новую композицию "Доченька", сообщили в пресс-службе "Русской Медиагруппы".
"Я выступил в роли композитора, аранжировщика и музыканта. Стихи написал Владимир Ильичев – он и вдохновил меня на создание этой песни, сделав такой точный и правильный текст. В жизни бывают разные события – и радости, и огорчения, поэтому впечатление от композиции зависит от настроения. В ней показан собирательный образ "доченьки". Ведь все мужчины очень любят дочерей. Я писал для многих мам, пап, детей. В России – миллионы семей и, надеюсь, им понравится эта композиция", – рассказал Юрий Антонов ведущим Ивану Соловьеву и Александру Пряникову.
Музыкант также отметил, что композиция долго ждала своего момента. Песня была написана два года назад, и сейчас, как подчеркнул артист, настало время представить ее слушателям.
В эфире ведущие также напомнили, что Юрий Антонов уже более 60 лет на сцене. Певец и композитор – многократный обладатель премии "Золотой Граммофон", в том числе в номинациях "Легенда поколений" и "За вклад в развитие отечественной музыки".
Максим Фадеев - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Максим Фадеев: "Хочу работать с наполненными людьми, а не с "пустолайками"
Вчера, 08:00
 
ШоубизМузыка"Русская медиагруппа"Юрий АнтоновВладимир ИльичевИван Соловьев (юрист)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала