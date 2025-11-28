Юрий Антонов представил новую песню после длительного перерыва

МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Композитор и певец Юрий Антонов стал гостем "Русского Радио", в эфире которого представил свою новую композицию "Доченька", сообщили в пресс-службе "Русской Медиагруппы".

"Я выступил в роли композитора, аранжировщика и музыканта. Стихи написал Владимир Ильичев – он и вдохновил меня на создание этой песни, сделав такой точный и правильный текст. В жизни бывают разные события – и радости, и огорчения, поэтому впечатление от композиции зависит от настроения. В ней показан собирательный образ "доченьки". Ведь все мужчины очень любят дочерей. Я писал для многих мам, пап, детей. В России – миллионы семей и, надеюсь, им понравится эта композиция", – рассказал Юрий Антонов ведущим Ивану Соловьеву и Александру Пряникову.

Музыкант также отметил, что композиция долго ждала своего момента. Песня была написана два года назад, и сейчас, как подчеркнул артист, настало время представить ее слушателям.