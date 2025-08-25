Юрий Антонов опроверг сообщения о госпитализации

https://ria.ru/20250825/antonov-2037556058.html
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Народный артист России Юрий Антонов опроверг РИА Новости сообщение, что его якобы госпитализировали перед выступлением в Казани. В понедельник в Telegram-канале Mash появилась информация, что артиста увезли на скорой перед выступлением на "Новой волне" в Казани. "Это все не соответствует действительности", - сказал музыкант, комментируя сообщение. Антонов родился 19 февраля 1945 года в Ташкенте. В 1963 году он окончил Молодечненское музыкальное училище. Антонов выпустил около 30 пластинок и компакт-дисков общим тиражом более 48 миллионов экземпляров. Среди наиболее популярных - "Крыша дома твоего", "Поверь в мечту", "Долгожданный самолет", "От печали до радости", "Лунная дорожка" и многие другие.
