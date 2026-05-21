Путин вручил госнаграды героям СВО

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Владимир Путин на церемонии в Кремле наградил участников спецоперации.
"Знак отличия — Георгиевский крест первой степени — вручается нашим храбрым воинам Николаю Евгеньевичу Куменову и Евгению Васильевичу Рочеву. Впервые в современной России они стали полными кавалерами этой награды", — отметил он.
Также из рук президента "Золотые Звезды" получили Герои России подполковник Иван Берестовский и зампред правительства ДНР Илья Емельянов.
"Мы все склоняем головы перед подвигом тех, кто отдал свои жизни за Родину. Звания Героев России посмертно удостоены Василий Аркадьевич Марзоев и Александр Анатольевич Резанов", — заявил Путин.
Он лично вручил награду родителям Марзоева.
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк Владимир Путин и родители погибшего лейтенанта Василия Марзоева
Путин добавил, что в стране с особым уважением относятся к участникам СВО, которые защищают национальные интересы и рубежи Отечества.
После завершения церемонии он пообщался с получившими госнаграды за бокалом шампанского.