Специальная военная операция на Украине
 
16:38 21.05.2026 (обновлено: 18:48 21.05.2026)
Путин вручил госнаграды героям СВО

Путин вручил в Кремле госнаграды героям СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин на церемонии в Кремле наградил участников спецоперации.
  • Полными кавалерами Георгиевского креста впервые в современной России стали Николай Куменов и Евгений Рочев.
  • Посмертно звания Героев России удостоены Василий Марзоев и Александр Резанов.
  • Из рук президента "Золотые Звезды" получили подполковник Иван Берестовский и зампред правительства ДНР Илья Емельянов.
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Владимир Путин на церемонии в Кремле наградил участников спецоперации.
"Знак отличия — Георгиевский крест первой степени — вручается нашим храбрым воинам Николаю Евгеньевичу Куменову и Евгению Васильевичу Рочеву. Впервые в современной России они стали полными кавалерами этой награды", — отметил он.

Также из рук президента "Золотые Звезды" получили Герои России подполковник Иван Берестовский и зампред правительства ДНР Илья Емельянов.
"Мы все склоняем головы перед подвигом тех, кто отдал свои жизни за Родину. Звания Героев России посмертно удостоены Василий Аркадьевич Марзоев и Александр Анатольевич Резанов", — заявил Путин.
Он лично вручил награду родителям Марзоева.
Путин добавил, что в стране с особым уважением относятся к участникам СВО, которые защищают национальные интересы и рубежи Отечества.
После завершения церемонии он пообщался с получившими госнаграды за бокалом шампанского.
