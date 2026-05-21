Путин в Кремле вручил награды Бабкиной, Антонову и Эрнсту
17:10 21.05.2026 (обновлено: 20:46 21.05.2026)

Путин в Кремле вручил награды Бабкиной, Антонову и Эрнсту

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин вручил государственные награды ряду выдающихся россиян, в том числе артистам Надежде Бабкиной и Юрию Антонову, а также гендиректору «Первого канала» Константину Эрнсту.
  • Народный артист РФ Юрий Антонов и народная артистка РСФСР Надежда Бабкина удостоены ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.
  • Константин Эрнст получил орден «За доблестный труд».
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вручил государственные награды артистам Надежде Бабкиной, Юрию Антонову, гендиректору "Первого канала" Константину Эрнсту, передает корреспондент РИА Новости.
Путин в четверг вручил государственные награды военнослужащим - героям СВО и ряду выдающихся россиян. Торжественная церемония прошла в Кремле.
Народный артист РФ Антонов и народная артистка РСФСР Бабкина удостоены ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени. Кроме того, ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени удостоен руководитель Цирка на проспекте Вернадского Аскольд Запашный.
Также президент вручил орден "За доблестный труд" Эрнсту.
Ранее Путин отметил, что творчество Антонова и Бабкиной вдохновляет россиян.
