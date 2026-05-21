Путин в Кремле вручил награды Бабкиной, Антонову и Эрнсту

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вручил государственные награды артистам Надежде Бабкиной, Юрию Антонову, гендиректору "Первого канала" Константину Эрнсту, передает корреспондент РИА Новости.
Путин в четверг вручил государственные награды военнослужащим - героям СВО и ряду выдающихся россиян. Торжественная церемония прошла в Кремле.
Народный артист РФ Антонов и народная артистка РСФСР Бабкина удостоены ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени. Кроме того, ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени удостоен руководитель Цирка на проспекте Вернадского Аскольд Запашный.
Также президент вручил орден "За доблестный труд" Эрнсту.
Ранее Путин отметил, что творчество Антонова и Бабкиной вдохновляет россиян.