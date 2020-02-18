Биография Владислава Суркова

Окончил Международный университет. Магистр экономических наук.

В 1983-1985 годах служил в Советской Армии.

В середине 1980-х годов – начале 1990-х годов руководил рядом организаций и предприятий негосударственных форм собственности.

В 1991-1996 годах занимал руководящие должности в Объединении кредитно-финансовых предприятий "Менатеп", затем – в банке "Менатеп".

С 1996 по 1997 год занимал должности заместителя руководителя, руководителя департамента по связям с общественностью ЗАО "Роспром"; первого заместителя председателя совета Коммерческого инновационного банка "Альфа-Банк"

С 1998 по 1999 год был первым заместителем генерального директора, директором по связям с общественностью ОАО "Общественное российское телевидение".

В 1999 году стал помощником руководителя администрации президента РФ.

С августа 1999 года Сурков занимал пост заместителя руководителя администрации президента РФ.

В марте 2004 года он был назначен заместителем руководителя администрации президента РФ – помощником президента РФ.

С 12 мая 2008 года – первый заместитель руководителя администрации президента РФ.

27 декабря 2011 года Владислав Сурков был назначен заместителем председателя правительства РФ.

С 21 мая 2012 года занимал пост заместителя председателя правительства РФ – руководителя аппарата правительства РФ.

8 мая 2013 года указом президента РФ Сурков был освобожден от занимаемой должности по собственному желанию.

С 20 сентября 2013 года Владислав Сурков занимал пост помощника президента РФ.

Он курировал отношения с Абхазией и Южной Осетией, а в последние годы занимался также вопросами, связанными с урегулированием ситуации на Украине. Участвовал на экспертном уровне в работе "нормандского формата" (Россия, Франция, Германия, Украина).

18 февраля 2020 года президент России Владимир Путин освободил Владислава Суркова от должности помощника президента.

Действительный государственный советник РФ 1 класса ( 2000 ).

Награжден российскими орденами "За заслуги перед Отечеством" III степени ( 2003 ), Александра Невского ( 2015 ) и др.

Женат, трое детей.