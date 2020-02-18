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Биография Владислава Суркова
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РИА Новости

Биография Владислава Суркова

20:06 18.02.2020 (обновлено: 20:13 18.02.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВладислав Сурков
Владислав Сурков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Владислав Юрьевич Сурков родился 21 сентября 1964 года в селе Солнцево Липецкой области.
Окончил Международный университет. Магистр экономических наук.
В 1983-1985 годах служил в Советской Армии.
В середине 1980-х годов – начале 1990-х годов руководил рядом организаций и предприятий негосударственных форм собственности.
В 1991-1996 годах занимал руководящие должности в Объединении кредитно-финансовых предприятий "Менатеп", затем – в банке "Менатеп".
С 1996 по 1997 год занимал должности заместителя руководителя, руководителя департамента по связям с общественностью ЗАО "Роспром"; первого заместителя председателя совета Коммерческого инновационного банка "Альфа-Банк".
С 1998 по 1999 год был первым заместителем генерального директора, директором по связям с общественностью ОАО "Общественное российское телевидение".
В 1999 году стал помощником руководителя администрации президента РФ.
С августа 1999 года Сурков занимал пост заместителя руководителя администрации президента РФ.
В марте 2004 года он был назначен заместителем руководителя администрации президента РФ – помощником президента РФ.
С 12 мая 2008 года – первый заместитель руководителя администрации президента РФ.
27 декабря 2011 года Владислав Сурков был назначен заместителем председателя правительства РФ.
С 21 мая 2012 года занимал пост заместителя председателя правительства РФ – руководителя аппарата правительства РФ.
8 мая 2013 года указом президента РФ Сурков был освобожден от занимаемой должности по собственному желанию.
С 20 сентября 2013 года Владислав Сурков занимал пост помощника президента РФ.
Он курировал отношения с Абхазией и Южной Осетией, а в последние годы занимался также вопросами, связанными с урегулированием ситуации на Украине. Участвовал на экспертном уровне в работе "нормандского формата" (Россия, Франция, Германия, Украина).
18 февраля 2020 года президент России Владимир Путин освободил Владислава Суркова от должности помощника президента.
Действительный государственный советник РФ 1 класса (2000).
Награжден российскими орденами "За заслуги перед Отечеством" III степени (2003), Александра Невского (2015) и др.
Декларированный доход Суркова за 2018 год составил 8,7 миллиона рублей.
Женат, трое детей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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