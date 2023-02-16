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Минские соглашения оказались камуфляжем для Киева, заявил Песков
Минские соглашения оказались камуфляжем для Киева, заявил Песков - РИА Новости, 16.02.2023
Минские соглашения оказались камуфляжем для Киева, заявил Песков
Переговоры между РФ и Украиной по минским соглашения оказались камуфляжем для подготовки Киева к силовому решению проблемы, заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T12:33
2023-02-16T12:33
2023-02-16T12:50
специальная военная операция на украине
в мире
киев
минские соглашения
украина
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Переговоры между РФ и Украиной по минским соглашения оказались камуфляжем для подготовки Киева к силовому решению проблемы, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее бывший помощник президента РФ Владислав Сурков, который курировал украинское направление, заявил, что, работая над минскими соглашениями, не рассчитывал, что они будут выполнены. Песков сообщил журналистам, что изначально основная задача была заставить Киев выполнять взятые на себя обязательства."Но то, что по крайней мере уже на заключительной стадии был определенный пессимизм, когда мы видели реальное поведение Киева, Берлина, Парижа, было понятно, что пытаются заменить и подменить чем угодно, пытаются обрушить последовательность обязательств. Вы помните, тогда последовательность была критически важна. Уже тогда появился пессимизм. Но после того, как и Киев, и Берлин, и Париж - непосредственно участники этого процесса - в открытую заявили о том, что это был камуфляж подготовки Киева к силовому решению проблем… Ну, если никто не собирался это выполнять, стало все ясно", - сказал Песков.
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12:33 16.02.2023 (обновлено: 12:50 16.02.2023)
Минские соглашения оказались камуфляжем для Киева, заявил Песков
Песков: переговоры по Минским соглашениям оказались камуфляжем для подготовки Киева