https://ria.ru/20211120/statya-1759980325.html

Политологи прокомментировали статью Суркова

Политологи прокомментировали статью Суркова - РИА Новости, 20.11.2021

Политологи прокомментировали статью Суркова

Бывший помощник президента России Владислав Сурков в своей новой статье, где он написал о возможности дестабилизации политической обстановки в России, призвал... РИА Новости, 20.11.2021

2021-11-20T18:20

2021-11-20T18:20

2021-11-20T18:27

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Бывший помощник президента России Владислав Сурков в своей новой статье, где он написал о возможности дестабилизации политической обстановки в России, призвал не разделять мир, а учиться договариваться с сильными игроками, считают опрошенные РИА Новости политологи.В четверг была опубликована статья Суркова "Куда делся хаос? Распаковка стабильности" на портале "Актуальные комментарии", в которой он заявил об угрозе "необратимой дестабилизации" политической ситуации в России, и указал, что "литеральные эксперименты на внутриполитическом блоке ставить крайне рискованно". По его словам, "разгерметизация системы" чревата неконтролируемыми выбросами гражданского раздражения и способна привести к необратимой дестабилизации.При этом Сурков также заявил, что в начале века система власти в России "остановила лавину социального хаоса и вытащила травмированную страну из-под завалов перестройки". "20 лет стабильности, которых не хватило Столыпину, теперь у нас есть. И еще будут. Вертикаль, порядок и скрепы гарантированы. Эти годы, точно, когда-нибудь станут вспоминать как золотой век", - подчеркнул бывший помощник президента России."Суть статьи Суркова в том, что социальная энтропия, она всегда присутствует, но для того, чтобы у вас было стабильное государство, вам нужно, чтобы это как бы эта энтропия, она в конечном итоге кристаллизовалась вне границ государства. Он очень ярко описывает, что там делают американцы, соответственно, он говорит, что и нам нужно иметь это в виду. Чтобы у нас не было внутренних потрясений, всегда нужно искать варианты для перемещения этой энтропии на внешние контуры, а вторая идея, которая у него заложена, что когда вот эти как бы процессы внешние, да, он становятся очень опасными и доходят до критической черты, то тогда те, кто являются бенефициарами этих процессов, они должны договариваться", - заявил политолог Марат Баширов.По словам Баширова, речь в статье идёт не о том, что надо разделить мир, а о том, чтобы договориться с сильными игрокам. Тот "золотой век правления Путина", о котором писал Сурков, нужно помнить и сохранять его логику сохранять, при этом не повторяя 90-е годы, считает собеседник агентства."В 90-е годы как раз была очень сильная внутренняя энтропия, такой внутренний распад был, там помните, мы очень долго обсуждали, что Россия распадается, что были такие центробежные силы, та же Чечня такой яркий пример, парад суверенитетов в начале 90-х, просто по всей стране. И он говорит, что мы этот опыт должны изучать сейчас, чтобы не потом спохватываться и пытаться в общем нагнать уже уходящий поезд, а думать о том, что вот эти принципы, которые сейчас существуют при президенте Путине, они должны и дальше работать на благо России", - подчеркнул Баширов.По мнению президента Центра стратегических коммуникаций Дмитрия Абзалова, обострение сегодня действительно присутствует, но сейчас далеко до 1980-х и 1990-х. Так, есть у США противостояние с Китаем, и для них с экономической точки зрения это более значимый процесс, подчеркнул эксперт."Мир очень сильно изменился, главное, чтобы люди изменились вместе с ним. Особенно люди, которые занимаются государственным управлением. С этой точки зрения мир не особо напоминает 80-е. Тогда ядерный клуб был намного уже, чем сейчас", - сказал Абзалов.По его словам, дело не в консерватизме или либерализме, а в том, что есть граждане со своими интересами, и важно, чтобы их интересы находили отражение. Однако мир меняется, и политическая система тоже не находится в статичном состоянии, заявил эксперт. Так, даже базовые принципы разделения правых и левых становятся очень специфическими."Вопрос заключается в том, что прекрасно, когда есть возможность посмотреть в прошлое, но мир серьезно изменился, и да, эксперименты это несвоевременно может быть для каких-то моментов, но мир меняется, и система управления к этому должна подстраиваться, если мы этого не будем успевать делать, это сделают за нас", - заключил Абзалов.

https://ria.ru/20211119/popravki-1759783874.html

https://ria.ru/20211118/vyplaty-1759696783.html

https://ria.ru/20211120/putin-1759942600.html

сша

китай

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в мире, сша, китай, владислав сурков, марат баширов, россия