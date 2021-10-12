11:11 12.10.2021 (обновлено: 11:13 12.10.2021)
Жириновский допустил скорое исчезновение парламентов
Жириновский: лет через 20-30 никаких парламентов не будет, а будет прямая демократия
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЛидер партии ЛДПР Владимир Жириновский на пресс-конференции по итогам выборов депутатов в Государственную Думу РФ
МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Парламентов по всему миру через 20 или 30 лет не будет, вместо них заработает прямая демократия, заявил РИА Новости лидер ЛДПР Владимир Жириновский, развивая тему перспектив парламентаризма, поднятую ранее экс-замглавой администрации президента России Владиславом Сурковым.
Накануне бывший помощник президента опубликовал статью "Безлюдная демократия и другие политические чудеса 2121 года" на портале "Актуальные комментарии", где рассуждал о будущем цифровой демократии. Одним из выводов Суркова стала мысль о том, что в результате неизбежной цифровизации и роботизации политической системы возникнет высокотехнологичное государство - безлюдная демократия. Главной особенностью безлюдной демократии, по его мнению, станет резкое снижение роли человеческого фактора в политическом процессе. Также он приводит мнение о том, что депутат как средство коммуникации власти и народа выглядит архаично.
"Перспективы парламентов всего мира не радужные. Лет через 20-30 никаких парламентов, никаких профсоюзов не будет, а будет прямая демократия. Граждане прямо из своего дома смогут проголосовать по всем вопросам: от организации своего трудового коллектива или общедомовых проблем до вопросов государства. Им не будут нужны посредники между законами и гражданами, коими сегодня являются депутаты", - заявил Жириновский.