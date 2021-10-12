https://ria.ru/20211012/parlament-1754154499.html

Жириновский допустил скорое исчезновение парламентов

Жириновский допустил скорое исчезновение парламентов - РИА Новости, 12.10.2021

Жириновский допустил скорое исчезновение парламентов

Парламентов по всему миру через 20 или 30 лет не будет, вместо них заработает прямая демократия, заявил РИА Новости лидер ЛДПР Владимир Жириновский, развивая... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T11:11

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политика

владимир жириновский

госдума рф

лдпр

совет федерации рф

владислав сурков

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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Парламентов по всему миру через 20 или 30 лет не будет, вместо них заработает прямая демократия, заявил РИА Новости лидер ЛДПР Владимир Жириновский, развивая тему перспектив парламентаризма, поднятую ранее экс-замглавой администрации президента России Владиславом Сурковым.Накануне бывший помощник президента опубликовал статью "Безлюдная демократия и другие политические чудеса 2121 года" на портале "Актуальные комментарии", где рассуждал о будущем цифровой демократии. Одним из выводов Суркова стала мысль о том, что в результате неизбежной цифровизации и роботизации политической системы возникнет высокотехнологичное государство - безлюдная демократия. Главной особенностью безлюдной демократии, по его мнению, станет резкое снижение роли человеческого фактора в политическом процессе. Также он приводит мнение о том, что депутат как средство коммуникации власти и народа выглядит архаично.

https://ria.ru/20211011/parlament-1754066334.html

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политика, владимир жириновский, госдума рф, лдпр, совет федерации рф, владислав сурков