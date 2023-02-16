https://ria.ru/20230216/soglasheniya-1852380101.html

Москва пыталась вынудить Киев соблюдать "Минск-2", заявили в Кремле

Москва пыталась вынудить Киев соблюдать "Минск-2", заявили в Кремле - РИА Новости, 16.02.2023

Москва пыталась вынудить Киев соблюдать "Минск-2", заявили в Кремле

Россия исходила из того, что нужно заставить Украину выполнять обязательства, взятые Киевом по Минским соглашениям, заявил пресс-секретарь российского... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T12:47

2023-02-16T12:47

2023-02-16T13:14

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берлин (город)

владислав сурков

дмитрий песков

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Россия исходила из того, что нужно заставить Украину выполнять обязательства, взятые Киевом по Минским соглашениям, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков."Вы знаете, сколько российская сторона приложила усилий на переговорном треке для того, чтобы вынудить и украинскую сторону, и Берлин, и Париж все-таки встать на путь реализации тех обязательств, которые стороны на себя взяли по этим Минским договоренностям", — сказал он.Так представитель Кремля прокомментировал высказывание бывшего помощника президента России Владислава Суркова, курировавшего украинское направление политики государства. Как заявил Сурков, работая над Минскими соглашениями, он не рассчитывал, что они будут выполнены.Песков добавил, что на заключительной стадии переговорного процесса в Кремле невысоко оценивали перспективы этого варианта урегулирования украинского кризиса."Но то, что по крайней мере уже на заключительной стадии был определенный пессимизм, когда мы видели реальное поведение Киева, Берлина, Парижа, было понятно, что пытаются заменить и подменить чем угодно, пытаются обрушить последовательность обязательств. Вы помните, тогда последовательность была критически важна", — отметил пресс-секретарь главы государства.По его словам, "все стало ясно" после того, как непосредственные участники процесса — ФРГ, Франция и Украина — "в открытую заявили о том, что это был камуфляж подготовки Киева к силовому решению проблем".Минские соглашения по урегулированию ситуации на востоке Украины, подписанные в 2015 году, предусматривали прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, а также конституционную реформу, ключевыми элементами которой должны были стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако этот план так и не был выполнен Киевом.

https://ria.ru/20230216/surkov-1852368398.html

https://ria.ru/20230131/donbass-1848644335.html

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в мире, киев, россия, берлин (город), владислав сурков, дмитрий песков