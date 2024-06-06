https://ria.ru/20240606/surkov-1950988994.html

Бывший помощник Путина одной фразой описал формулу мира по Украине

Бывший помощник Путина одной фразой описал формулу мира по Украине - РИА Новости, 06.06.2024

Бывший помощник Путина одной фразой описал формулу мира по Украине

Завершить конфликт на Украине поможет исключение Владимира Зеленского из процесса переговоров, заявил бывший помощник президента России Владислав Сурков в... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T13:43

2024-06-06T13:43

2024-06-06T13:43

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Завершить конфликт на Украине поможет исключение Владимира Зеленского из процесса переговоров, заявил бывший помощник президента России Владислав Сурков в интервью порталу "Актуальные комментарии"."Формула мира проста, вот она, запишите: "минус Зеленский". Только методом вычитания этой мнимой величины можно получить результат", — рассказал Сурков.По его словам, Владимир Зеленский, осознавая неизбежное поражение Украины, пытается истерически вовлечь другие страны в вооруженный конфликт с Россией.Москва не раз подчеркивала, что готова к переговорам, но Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Как отмечал Владимир Путин, если на Украине хотят переговорного процесса, то нужно отменить этот декрет. Россия, по его словам, никогда не была против урегулирования конфликта мирными средствами, но при соблюдении гарантий ее безопасности.

https://ria.ru/20240606/putin-1950959769.html

https://ria.ru/20240606/ukraina-1950925986.html

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в мире, украина, владимир зеленский, владимир путин, москва, россия, владислав сурков, политика