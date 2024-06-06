Рейтинг@Mail.ru
Бывший помощник Путина одной фразой описал формулу мира по Украине - РИА Новости, 06.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:43 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/surkov-1950988994.html
Бывший помощник Путина одной фразой описал формулу мира по Украине
Бывший помощник Путина одной фразой описал формулу мира по Украине - РИА Новости, 06.06.2024
Бывший помощник Путина одной фразой описал формулу мира по Украине
Завершить конфликт на Украине поможет исключение Владимира Зеленского из процесса переговоров, заявил бывший помощник президента России Владислав Сурков в... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T13:43
2024-06-06T13:43
в мире
украина
владимир зеленский
владимир путин
москва
россия
владислав сурков
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/12/1564941017_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_23df98da572d91a89a222c1dec697624.jpg
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Завершить конфликт на Украине поможет исключение Владимира Зеленского из процесса переговоров, заявил бывший помощник президента России Владислав Сурков в интервью порталу "Актуальные комментарии"."Формула мира проста, вот она, запишите: "минус Зеленский". Только методом вычитания этой мнимой величины можно получить результат", — рассказал Сурков.По его словам, Владимир Зеленский, осознавая неизбежное поражение Украины, пытается истерически вовлечь другие страны в вооруженный конфликт с Россией.Москва не раз подчеркивала, что готова к переговорам, но Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Как отмечал Владимир Путин, если на Украине хотят переговорного процесса, то нужно отменить этот декрет. Россия, по его словам, никогда не была против урегулирования конфликта мирными средствами, но при соблюдении гарантий ее безопасности.
https://ria.ru/20240606/putin-1950959769.html
https://ria.ru/20240606/ukraina-1950925986.html
украина
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/12/1564941017_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_904649523a803ed314c369f7056e14fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владимир зеленский, владимир путин, москва, россия, владислав сурков, политика
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Москва, Россия, Владислав Сурков, Политика
Бывший помощник Путина одной фразой описал формулу мира по Украине

Бывший помощник Путина Сурков фразой "минус Зеленский" описал формулу мира

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкПомощник президента России Владислав Сурков
Помощник президента России Владислав Сурков - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Помощник президента России Владислав Сурков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Завершить конфликт на Украине поможет исключение Владимира Зеленского из процесса переговоров, заявил бывший помощник президента России Владислав Сурков в интервью порталу "Актуальные комментарии".
«
"Формула мира проста, вот она, запишите: "минус Зеленский". Только методом вычитания этой мнимой величины можно получить результат", — рассказал Сурков.
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
"Ему достаточно". Американский сенатор честно высказался о Путине
12:38
По его словам, Владимир Зеленский, осознавая неизбежное поражение Украины, пытается истерически вовлечь другие страны в вооруженный конфликт с Россией.
Москва не раз подчеркивала, что готова к переговорам, но Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Как отмечал Владимир Путин, если на Украине хотят переговорного процесса, то нужно отменить этот декрет. Россия, по его словам, никогда не была против урегулирования конфликта мирными средствами, но при соблюдении гарантий ее безопасности.
Пожар на месте взрыва в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
Экс-командующий войсками НАТО сделал неожиданное признание об Украине
11:18
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийВладимир ПутинМоскваРоссияВладислав СурковПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала