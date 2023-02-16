https://ria.ru/20230216/spetsoperatsiya-1852542551.html

Спецоперация, 16 февраля: Европарламент принял антироссийскую резолюцию

Спецоперация, 16 февраля: Европарламент принял антироссийскую резолюцию - РИА Новости, 16.02.2023

Спецоперация, 16 февраля: Европарламент принял антироссийскую резолюцию

Инфраструктура, используемая в космосе с военными целями на Украине, может стать законной мишенью для ответного удара, заявил в четверг замдиректора... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T22:26

2023-02-16T22:26

2023-02-16T22:26

специальная военная операция на украине

в мире

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украина

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джо байден

дмитрий песков

джон кирби

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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Инфраструктура, используемая в космосе с военными целями на Украине, может стать законной мишенью для ответного удара, заявил в четверг замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов. По его словам, задействование США и их союзниками компонентов гражданской инфраструктуры в космосе, в том числе коммерческой инфраструктуры в военных целях, это - опасная тенденция, "отчётливо проявившаяся в ходе событий на Украине". Воронцов отметил, что "провокационное применение" гражданских спутников вызывает вопросы в контексте договора о космосе, который предусматривает исключительно его мирное использование. Цель России по Минским соглашениям: заявления КремляПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что целью РФ во время переговоров с Киевом по минским соглашениям был выход на урегулирование ситуации с Украиной, изначально у Москвы не было пессимизма относительно достижения договоренностей. Он сказал, что переговоры между РФ и Украиной по минским соглашениям оказались камуфляжем для подготовки Киева к силовому решению проблемы. Ранее бывший помощник президента РФ Владислав Сурков, который курировал украинское направление, заявил, что, работая над минскими соглашениями, не рассчитывал, что они будут выполнены. Песков сообщил журналистам, что изначально основная задача была заставить Киев выполнять взятые на себя обязательства, и Россия приложила изрядные усилия, чтобы вынудить Киев, Берлин и Париж встать на путь реализации минских соглашений. Принятие Европарламентом антироссийской резюлоцииВ четверг евродепутаты приняли воинственную антироссийскую резолюцию к годовщине конфликта на Украине, в которой призвали ускорить и нарастить поставки оружия Украине, включая истребители, вертолеты и "необходимые" ракетные системы, а также, в очередной раз, высказались о необходимости создания так называемого "специального трибунала по Украине", дальнейшего расширения антироссийских санкций, "конфискации" российских активов в интересах Украины. Депутаты также фактически поставили перед Украиной "главную задачу" во что бы то ни стало "победить" Россию, а для этого предложили европейским странам поддерживать в украинцах "дух стойкости и веру в лучшее будущее" и подчеркнули, что такая "цель может быть достигнута только за счет непрерывных, устойчивых и неуклонно увеличивающихся поставок на Украину всех без исключения видов вооружений". Кроме того, предварительно европарламентарии отказались внести в проект резолюции, предложенные Левой группой ЕП поправки с призывами к мирным переговорам и соблюдению свободы слова и мнений в отношении тех, кто выступает против поставок оружия Киеву и поддерживает мирные переговоры. Не было внесено в документ и опасение в связи с возможным перерастанием украинского конфликта в полноценную войну между ядерными мировыми державами. Заявления вокруг спецоперацииПрезидент РФ Владимир Путин сообщил, что российские власти рассматривают вопрос о поддержке тех, кто участвует в спецоперации, - и в качестве добровольцев, и через частные военные компании. Зампостпреда РФ при ОБСЕ Максим Буякевич заявил об использовании Украины Западом для отработки сценариев военного столкновения стран НАТО с Россией. По его словам, самой же Украине была уготована участь полигона для такого противостояния, тестирования натовских вооружений в бою против российских образцов. Он отметил, что "в основе действий НАТО на Украине и вокруг неё изначально лежала антироссийская направленность, а милитаризация Украины и Восточной Европы осуществлялась осознанно в рамках военных приготовлений НАТО". Дипломат также добавил, что поставки вооружений Украине не только закрывают двери для дипломатических усилий, но и прямо ведут к эскалации, питая у киевского режима ложные надежды на некую "победу на поле боя". Тем временем, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс должен готовиться к возможному долгому противостоянию с Россией, которое может продлиться много лет. Однако, он добавил, что не может предсказывать продолжительность возможного противостояния, так как все может внезапно измениться. Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил в четверг журналистам, что предстоящий на следующей неделе визит президента США Джо Байдена в Европу ограничится посещением Польши – других остановок, включая Украину, не запланировано. Он добавил, что администрации США пока нечего объявить о возможной встрече президента Джо Байдена с Владимиром Зеленским в ходе предстоящего визита американского лидера в Европу. Однако, отмечается, что Байден 3 марта примет в Вашингтоне канцлера ФРГ Олафа Шольца, с которым он намерен обсудить усилия по поддержке Украины, меры по "возложению ответственности на Россию" за проводимую ею спецоперацию, а также шаги по укреплению трансатлантической безопасности. Представитель Белого дома также сообщил, что, находясь в Европе, Байден намерен выступить с речью по случаю годовщины с начала специальной военной операции РФ на Украине. Кроме того, Кирби заявил, что США не побуждают Украину наносить удары вглубь территории России, подчеркнув, что Вашингтон донес эту позицию публично и в частных контактах. Вместе с тем, заместитель госсекретаря Виктория Нуланд сообщила, что США и их партнеры по G7 намерены 24 февраля ввести новый масштабный пакет санкций против России. Она добавила, что санкции затронут в том числе сферы, где Вашингтон и его партнеры уже ввели ограничения. В частности, новые ограничительные меры коснутся российского военно-промышленного комплекса и поставок высокотехнологичного оборудования, указала замгоссекретаря США. Ход спецоперацииНа Купянском и Красно-Лиманском направлениях Киев за сутки потерял около 165 военнослужащих, сообщили в четверг в Минобороны РФ. В министерстве также заявили, что "Южная" группировка войск ВС РФ в ходе наступательных действий на донецком направлении за сутки уничтожила до 135 украинских военных, склад с боеприпасами и 20 единиц техники, включая одну американскую контрбатарейную РЛС AN/TPQ-50 и две установки РСЗО HIMARS. Группировка войск "Восток" нанесла удары по подразделениям украинской армии в районе Угледара и Пречистовки в ДНР, в результате чего противник за сутки потерял более 55 военнослужащих убитыми и ранеными, а также 8 единиц техники. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский военный вертолет Ми-8, 20 дронов, а также четыре снаряда РСЗО HIMARS, подчеркнули в ведомстве. Российские артиллеристы уничтожили за сутки на Херсонском направлении четыре украинских склада с боеприпасами, а также самоходку "Акация" и гаубицу "Мста-Б". По данным Минобороны РФ, российские войска уничтожили в районе Полтавы хранилище горючего и смазочных материалов для украинской военной техники. Отмечается, что армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены командные пункты трех украинских бригад различного назначения, а также 92 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 118 районах. В Минобороны России также сообщили, что в результате переговоров с подконтрольной Киеву территории 16 февраля возвращен 101 российский военнослужащий, которым в плену грозила смертельная опасность. В ведомстве добавили, что самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для лечения и реабилитации. Всем освобожденным российским военнослужащим оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь

https://ria.ru/20230216/minsk-1852431190.html

https://ria.ru/20230216/evropa-1852273297.html

https://ria.ru/20230215/nato-1852034374.html

https://ria.ru/20230216/zelenskiy-1852539191.html

https://ria.ru/20230216/zelenskiy-1852491938.html

https://ria.ru/20230216/spetsoperatsiya-1852369258.html

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