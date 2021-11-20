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В Госдуме прокомментировали статью Суркова
В Госдуме прокомментировали статью Суркова - РИА Новости, 20.11.2021
В Госдуме прокомментировали статью Суркова
Нельзя отрицать, что нулевые годы стали периодом сдерживания социальных потрясений, нынешняя система родилась после разрушения предыдущей - советской, заявил... РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T19:10
2021-11-20T19:12
госдума рф
владислав сурков
дмитрий новиков
россия
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Нельзя отрицать, что нулевые годы стали периодом сдерживания социальных потрясений, нынешняя система родилась после разрушения предыдущей - советской, заявил РИА Новости первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, комментируя статью Владислава Суркова.Бывший первый замглавы администрации президента Владислав Сурков в своей статье для сайта "Актуальные истории" сравнивает общество с закрытой замкнутой системой, где постоянно повышается энтропия, другими словами - увеличивается ее хаотичность, что может быть чревато "неконтролируемыми выбросами гражданского раздражения" и способно привести к социальной дестабилизации. По словам политика, Россия на рубеже XXI века смогла сдержать нарастающий хаос и вытащить "травмированную страну из-под завалов перестройки". Прошедшие с того времени 20 лет, уверен автор, в будущем назовут периодом золотого века."Нулевые годы стали периодом той самой стабилизации социально-экономической и общественно-политической системы, которая и рождалась в хаосе 90-х годов потому, что это система не могла родиться никак иначе, чем через разрушения предыдущей - советской системы", - подчеркнул Новиков.Если автор статьи склонен видеть причины социальной дестабилизации конца прошлого столетия в усилении энтропии системы - повышении хаоса, то Новиков смотрит на это как на постоянно продолжающееся становление системы."Всякая система проходит некий период становления и развития, и если мы возьмем советскую власть, просуществовавшую более 70 лет в нашей стране ... за этот период было многое достигнуто, страна была вырвана из Первой мировой войны, успешно справилась с иностранной интервенцией, начала мирное строительство и довольно быстро стабилизировала ситуацию. Но эта стабилизация еще не может считаться расцветом потому, что между стабилизацией после разрухи и достижением периода расцвета всегда лежит какой-то исторический период, который позволяет "заживить раны", - добавил парламентарий.В целом, подчеркивает Новиков, и в конце прошлого столетия, и в начале нынешнего были свои спорные моменты. Он отметил, что золотым временем можно назвать и эпоху Брежнева, когда "позади был и период становления новой власти, и борьбы с фашизмом, были достигнуты такие успехи, как прорыв в космос".
https://ria.ru/20211120/statya-1759980325.html
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госдума рф, владислав сурков, дмитрий новиков, россия
19:10 20.11.2021 (обновлено: 19:12 20.11.2021)
 
В Госдуме прокомментировали статью Суркова

Депутат Новиков, комментируя статью Суркова, назвал нулевые периодом сдерживания хаоса

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПомощник президента России Владислав Сурков
Помощник президента России Владислав Сурков - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Нельзя отрицать, что нулевые годы стали периодом сдерживания социальных потрясений, нынешняя система родилась после разрушения предыдущей - советской, заявил РИА Новости первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, комментируя статью Владислава Суркова.
Бывший первый замглавы администрации президента Владислав Сурков в своей статье для сайта "Актуальные истории" сравнивает общество с закрытой замкнутой системой, где постоянно повышается энтропия, другими словами - увеличивается ее хаотичность, что может быть чревато "неконтролируемыми выбросами гражданского раздражения" и способно привести к социальной дестабилизации. По словам политика, Россия на рубеже XXI века смогла сдержать нарастающий хаос и вытащить "травмированную страну из-под завалов перестройки". Прошедшие с того времени 20 лет, уверен автор, в будущем назовут периодом золотого века.
"Нулевые годы стали периодом той самой стабилизации социально-экономической и общественно-политической системы, которая и рождалась в хаосе 90-х годов потому, что это система не могла родиться никак иначе, чем через разрушения предыдущей - советской системы", - подчеркнул Новиков.
Если автор статьи склонен видеть причины социальной дестабилизации конца прошлого столетия в усилении энтропии системы - повышении хаоса, то Новиков смотрит на это как на постоянно продолжающееся становление системы.
Помощник президента России Владислав Сурков - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
Вчера, 18:20
Политологи прокомментировали статью Суркова
"Всякая система проходит некий период становления и развития, и если мы возьмем советскую власть, просуществовавшую более 70 лет в нашей стране ... за этот период было многое достигнуто, страна была вырвана из Первой мировой войны, успешно справилась с иностранной интервенцией, начала мирное строительство и довольно быстро стабилизировала ситуацию. Но эта стабилизация еще не может считаться расцветом потому, что между стабилизацией после разрухи и достижением периода расцвета всегда лежит какой-то исторический период, который позволяет "заживить раны", - добавил парламентарий.
В целом, подчеркивает Новиков, и в конце прошлого столетия, и в начале нынешнего были свои спорные моменты. Он отметил, что золотым временем можно назвать и эпоху Брежнева, когда "позади был и период становления новой власти, и борьбы с фашизмом, были достигнуты такие успехи, как прорыв в космос".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
Вчера, 11:35
WSJ: Путин заставил Запад жить по своим правилам
 
Госдума РФВладислав СурковДмитрий НовиковРоссия
 
 
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