Кремль не располагает информацией об отъезде Суркова, заявил Песков - РИА Новости, 11.03.2026
13:29 11.03.2026
https://ria.ru/20260311/peskov-2079942946.html
Кремль не располагает информацией об отъезде Суркова, заявил Песков
Кремль не располагает информацией об отъезде Суркова, заявил Песков - РИА Новости, 11.03.2026
Кремль не располагает информацией об отъезде Суркова, заявил Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не располагает информацией о якобы отъезде бывшего помощника президента РФ Владислава Суркова... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T13:29:00+03:00
2026-03-11T13:29:00+03:00
Кремль не располагает информацией об отъезде Суркова, заявил Песков

Песков: Кремль не располагает информацией о якобы отъезде Суркова из России

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не располагает информацией о якобы отъезде бывшего помощника президента РФ Владислава Суркова из России.
Ранее появились сообщения о том, что Сурков якобы "покинул Россию".
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
"Мы такой информацией не располагаем. И что значит "покинул"? Улетел куда-то? Мы этого не знаем", - ответил Песков RTVI.
Сурков в 1999 – 2011 годах был заместителем и первым заместителем руководителя администрации президента РФ. Затем он занимал должности вице-премьера и вице-премьера – руководителя аппарата правительства РФ. С 2013 по 2020 год Сурков занимал должность помощника президента РФ.
