https://ria.ru/20260311/peskov-2079942946.html
Кремль не располагает информацией об отъезде Суркова, заявил Песков
Кремль не располагает информацией об отъезде Суркова, заявил Песков - РИА Новости, 11.03.2026
Кремль не располагает информацией об отъезде Суркова, заявил Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не располагает информацией о якобы отъезде бывшего помощника президента РФ Владислава Суркова... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T13:29:00+03:00
2026-03-11T13:29:00+03:00
2026-03-11T13:29:00+03:00
политика
россия
дмитрий песков
владислав сурков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063265995_0:116:3012:1810_1920x0_80_0_0_4d067bd8d66fa621a8ba24e8399435c5.jpg
https://ria.ru/20260311/iran-2079932146.html
https://ria.ru/20260311/max-2079923247.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063265995_281:0:3012:2048_1920x0_80_0_0_bca52b3422058e275a487d60ef9854c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, дмитрий песков, владислав сурков
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владислав Сурков
Кремль не располагает информацией об отъезде Суркова, заявил Песков
Песков: Кремль не располагает информацией о якобы отъезде Суркова из России